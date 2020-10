L’entraîneur de basket-ball masculin de Penn State, Pat Chambers, démissionne un mois avant le début de la saison 2020-2021. La décision fait suite à une enquête interne sur des allégations de conduite inappropriée. Chambers a été critiqué en juillet pour avoir dit à un joueur qu’il voulait “desserrer le nœud coulant” autour de son cou, mais la déclaration de Penn State faisait référence à de nouvelles allégations.

“Le vice-président de l’Intercollegiate Athletics, Sandy Barbour, a accepté la démission de l’entraîneur en chef du basket-ball masculin Pat Chambers aujourd’hui à la suite d’une enquête interne sur de nouvelles allégations de conduite inappropriée de Chambers”, a confirmé l’université dans un communiqué de presse. “Les nouvelles allégations ont fait surface peu de temps après l’article de The Undefeated et un examen a été mené conjointement par les bureaux de l’Action affirmative et de l’intégrité de l’athlétisme de Penn State. Barbour a nommé l’entraîneur adjoint Jim Ferry comme entraîneur-chef par intérim pour la saison 2020-21. Ferry a 30 ans d’études collégiales expérience d’entraîneur, dont 19 ans en tant qu’entraîneur-chef avec son dernier passage chez Duquesne de 2012 à 2017. “

Des allégations ont fait surface en juillet lorsque l’ancien joueur de Penn State, Rasir Bolton, a publié une déclaration sur Twitter au sujet de sa décision de transférer. Il a dit qu’il avait fait le choix en raison d’une interaction avec les chambres. L’entraîneur a évoqué un «nœud coulant autour du cou» lors d’une conversation avec Bolton. Chambers a confirmé plus tard qu’il avait utilisé la métaphore et exprimé des remords pour sa décision.

“Un” nœud coulant “autour de mon cou est la raison pour laquelle j’ai quitté Penn State”, a écrit Bolton en juillet. “L’entraîneur-chef Patrick Chambers, le lendemain de sa suspension d’un match en janvier 2019, m’a parlé d’un” nœud coulant “autour du cou. Un nœud coulant; symbolique du lynchage, défini comme l’un des symboles les plus puissants dirigés contre les Afro-Américains invoquant l’histoire du lynchage, de l’esclavage et du terrorisme racial. En raison d’autres interactions avec Coach, je savais que ce n’était pas un lapsus. “

Le programme de basket-ball de Penn State a connu un succès au cours de la saison 2019-2020, atteignant la 9e place dans le sondage Associated Press. Le programme a remporté des victoires sur les équipes de conférence classées Maryland, Michigan State, Iowa et Ohio State. Penn State était sur le point de faire sa première apparition au tournoi de la NCAA depuis 2011, mais l’événement n’a pas eu lieu en raison d’une annulation forcée du COVID-19.

Au cours de sa carrière, Chambers a mené les Nittany Lions à un record de 148-150 en neuf ans. Cependant, il n’a pas réussi à atteindre le tournoi NCAA pendant son mandat. Maintenant, il va faire une pause dans l’entraînement après sa démission. Chambers a déclaré dans un communiqué qu’il prévoyait toujours de s’entraîner pour les «20 prochaines années».

“Quiconque a déjà entraîné – en particulier à ce niveau – connaît la quantité exceptionnelle d’énergie et de concentration qu’il faut pour livrer chaque jour”, a déclaré Chambers dans un communiqué. «Ce fut une année incroyablement difficile pour moi et ma famille, et nous avons besoin d’une pause pour re-définir et tracer notre chemin. Donc, je prends du recul pour me préparer pour les 20 prochaines années. Je reste profondément engagé à aider les étudiants-athlètes à atteindre leur plein potentiel sur et en dehors du terrain, et j’ai hâte de tout donner pour eux dans mon prochain rôle. “