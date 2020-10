Lorsque les Buccaneers de Tampa Bay ont signé un contrat d’un an avec Antonio Brown, il y avait des questions sur l’entraîneur-chef Bruce Arians. Il avait auparavant abandonné l’idée d’amener le récepteur large en ville, mais l’équipe l’a finalement fait de toute façon. Aujourd’hui, les Ariens auraient transmis un message très direct au dernier membre de l’équipe.

Selon Jay Glazer, un initié de la NFL, les Ariens ont dit à Brown: «Soyez un joueur d’équipe, ou partez». L’entraîneur-chef des Buccaneers est connu comme quelqu’un avec une forte personnalité qui peut «gérer» Brown. Il a également de l’expérience avec le récepteur All-Pro. Les Ariens ont commencé à entraîner de larges receveurs pour les Steelers de Pittsburgh en 2003 et sont ensuite passés au poste de coordonnateur offensif. Il a remporté deux Super Bowls avec l’équipe et est resté à Steel City jusqu’à la fin de la saison 2011. Brown a été membre de l’équipe pendant deux de ces saisons – bien qu’il ne soit pas vraiment devenu une personnalité plus grande que nature à cette époque.

Alors que les Ariens avaient précédemment exprimé clairement ses sentiments à propos de la signature de Brown, l’équipe a quand même choisi de le faire avant un match de la semaine 7 contre les Raiders de Las Vegas. Selon ESPN, les Ariens n’utilisaient pas le «discours d’entraîneur» lorsqu’il a mis fin à l’idée. Il a juste dû faire des ajustements en raison des blessures de montage sur la liste.

Le receveur large du Pro Bowl Mike Evans a été entravé par une blessure à la cheville depuis la semaine 4 et a à peine pu s’entraîner. Leur autre receveur du Pro Bowl, Chris Godwin, a raté trois matchs à cause d’une commotion cérébrale et d’une tension aux ischio-jambiers. Leur rapide menace profonde Scotty Miller a été entravé par une blessure à la hanche / à l’aine. Et l’ailier serré OJ Howard – qui était devenu une grande partie du jeu d’écran – est allé à la réserve blessée à cause d’une rupture d’Achille.

De plus, les experts de la NFL croient que le nombre de personnes familières avec Brown “le gardera sous contrôle” pendant le reste de la saison 2020. Les Ariens ont entraîné le receveur large à Pittsburgh tandis que l’assistant offensif des Buccaneers Antwaan Randle-El était le coéquipier de Brown en 2010. De même, Harold Goodwin était un assistant offensif avec les Steelers pendant deux ans du mandat de Brown.

La liste des anciens Steelers se poursuit avec le coordinateur offensif Byron Leftwich, qui a joué avec Brown pendant trois saisons tout en remplaçant Ben Roethlisberger. L’entraîneur des secondeurs extérieurs Larry Foote et Brown ont été coéquipiers pendant quatre saisons. Même le plaqueur défensif récemment acquis Steve McLendon a passé six saisons avec Brown à Pittsburgh.

ESPN pense que les Buccaneers pourront “gérer” Brown une fois qu’il sera sur le terrain, mais l’équipe devra attendre encore une semaine pour voir ce qui se passe. L’ancien Steelers WR est éligible pour s’entraîner mercredi, mais il a encore un match sur sa suspension. Il manquera la bataille à venir avec les Giants de New York, mais sera éligible pour se présenter lors de la semaine 9 contre les Saints de la Nouvelle-Orléans.