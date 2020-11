Les Lions de Detroit ont perdu contre les Texans de Houston à Thanksgiving, ramenant l’équipe à 4-7 et les gardant à la dernière place de la NFC North. L’équipe a continué à lutter en défense, abandonnant 41 points à Deshaun Watson et à l’attaque des Texans. Les fans qui ont regardé le match ont demandé aux Lions d’apporter des changements majeurs, et la propriété a répondu en licenciant l’entraîneur-chef Matt Patricia et le directeur général Bob Quinn.

Avec la nouvelle du licenciement, les fans ont réagi de plusieurs manières. Certains ont dit que le changement était attendu depuis longtemps et que les Lions auraient dû le faire après une saison 3-12-1 en 2019. D’autres ont déclaré que l’équipe n’aurait jamais dû licencier l’ancien entraîneur-chef Jim Caldwell, l’homme qui a conduit les Lions à trois saisons gagnantes et deux apparitions en séries éliminatoires en quatre ans. Les commentaires se sont poursuivis alors que de plus en plus de fans réagissaient au renvoi des Lions de Quinn et Patricia.

Ok maintenant nous posons des questions stupides pour nous divertir pour le reste de la saison, comme… de quel record les Lions ont-ils besoin au cours des 5 derniers matchs pour que Bevell soit un vrai candidat HC. – AudibleDong (@AudibleDong) 28 novembre 2020

J’essaie toujours de comprendre comment un homme qui a dirigé l’une des défenses les plus systématiquement pauvres a obtenu un emploi sur la base de sa capacité d’entraîneur défensif. Je veux dire, OUI, c’était les Lions mais toujours https://t.co/PhwKPcS8yl – Compte Renata Klein Stan (@CourtlandOlson) 28 novembre 2020

Je pensais que Jim Caldwell était un bon entraîneur, mais comme les autres Black HC (Ray Rhodes avec les Packers), il a eu moins de temps que les entraîneurs blancs avec de pires records. https://t.co/b2rNT1o3I3 – Tom Bolin (@ Scaevola67) 28 novembre 2020

Les Lions doivent des excuses à Jim Caldwell – Eric Knifong (Mayonnaise Man) (@e_knifongTV) 28 novembre 2020

Quelque part, Jim Caldwell sourit narquois https://t.co/eLq0g787AE – Eric Barnes (@ericcbarnes) 28 novembre 2020

Peut-être qu’ils devraient ramener Jim Caldwell puisqu’il était le seul entraîneur en 25 ans à avoir remporté plusieurs saisons et à les mener à une place en séries éliminatoires. Quinn mérite d’être renvoyé étant donné qu’il a renvoyé un entraîneur gagnant parce qu’ils ont à peine manqué les séries éliminatoires. – Kyle Cramer (@ Packers83) 28 novembre 2020

Depuis longtemps. Merci. Maintenant, je peux à nouveau encourager mon équipe. – Rashad Phillips (@ RP3natural) 28 novembre 2020

Premier W en semaines! LFGGGGG – 🦃ℂ𝕣𝕒𝕟𝕛𝕚𝕤 𝕄𝕔𝔹𝕒𝕤𝕜𝕖𝕥𝕓𝕒𝕝𝕝 🦃 (@ chriscowan626) 28 novembre 2020

Les renvoyer est la partie la plus facile. Les Lions doivent maintenant démontrer qu’ils ont appris. Nous devons recruter des leaders du développement de la culture comme prochains GM et HC. Oubliez les consultants. Recherchez des leaders avec une expertise éprouvée, ou nous continuerons à échouer. #OnePride – Jon Salt (@jonsalt) 28 novembre 2020

Sérieusement. C’est un cycle sans fin. Tout ce qui arrive, généralement le repêchage, leurs fans pensent que c’est leur année. Comme le temps d’être réaliste. C’est une bonne décision d’ici là, mais cela n’améliore pas les prochaines embauches – Gannon Kauffman (@ mlbfan2002) 28 novembre 2020

