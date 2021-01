Jim Harbaugh sera l’entraîneur-chef de l’équipe de football des Michigan Wolverines pendant encore cinq saisons. Vendredi, l’école a annoncé que Harbaugh avait signé une prolongation de contrat jusqu’en 2025. Cela vient après que l’équipe a terminé la saison 2020 avec un dossier de 2-4 et une frustration majeure.

Cependant, ce n’est pas seulement cette année que les fans sont fous. En six saisons avec le programme, Harbaugh a compilé un dossier de 49-22. Ce n’est pas une mauvaise note, mais l’équipe a également une fiche de 1-9 contre son rival de l’Ohio State et dans des matchs de bol pendant cette période. Les Wolverines n’avaient pas remporté de titre du Big Ten depuis que Harbaugh avait pris le relais, le plus proche étant en 2018, alors qu’ils étaient co-champions de la Big Ten East Division avec Ohio State. Mais les Buckeyes sont allés jouer pour le titre Big Ten en remportant le bris d’égalité contre le Michigan.

Harbaugh a enregistré trois saisons à 10 victoires et un classement parmi les 10 premiers (2016). Mais les fans en veulent plus car le Michigan est l’un des programmes les plus réussis de l’histoire du football universitaire. Ils ont remporté plus de 960 matchs et 11 titres nationaux revendiqués. Leur dernier match de championnat national en 1997 et le dernier championnat de conférence remonte à 2004 (co-champions avec l’Iowa). Voici un aperçu des fans réagissant à la re-signature de Harbaugh avec le Michigan.

Jim Harbaugh était en vacances le mois dernier alors que l’état de l’Ohio se prépare pour un championnat national et nous venons de donner au mec une prolongation pour cela. LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO pic.twitter.com/SRQobSzluQ – Michigan Moments (@UofMMoments) 8 janvier 2021

Les fans du Michigan à l’administration dès qu’ils apprennent que Jim Harbaugh a reçu une prolongation monstre de six ans. pic.twitter.com/ZV1xmD5yLN – David Hookstead (@dhookstead) 2 janvier 2021

J’espère trouver une femme qui m’aime malgré tous mes défauts, comme le fait l’Université du Michigan avec Jim Harbaugh. – Cody Manning (@CodyTalksNFL) 8 janvier 2021

Quelqu’un peut-il expliquer comment Jim Harbaugh vient d’obtenir une prolongation de 4 ans? Quelqu’un, s’il vous plaît? – Patrick (@WPatrickMorris) 8 janvier 2021

Le chemin de Jim Harbaugh vers une prolongation de contrat de Mickey Mouse 1 à 4 records de bol

0-5 contre l’état de l’Ohio

0 apparitions au Big Ten Championship

2-11 record vs dix meilleures équipes

1-11 comme un outsider Voici encore cinq ans de médiocrité au Michigan! 🍾🥳 – Tyson Glenn (@ TysonGlenn43) 8 janvier 2021

“Cela signifie simplement que le Michigan paie moins pour la médiocrité.” – @ dennisdoddcbs sur l’extension #JimHarbaugh. – Amanda Guerra (@AmandaGuerraCBS) 8 janvier 2021

