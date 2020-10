Rob Stolker, PDG et fondateur de Hummingbird Sports, travaille d’arrache-pied depuis quelques années pour assurer la sécurité des filles en jouant à la crosse. Et dans son nouveau livre, It’s A No-Brainer: La bataille d’un entrepreneur pour réduire les commotions cérébrales dans la crosse des filles, Stolker parle de lui et de son équipe chez Hummingbird Sports fabriquant des casques de crosse de pointe pour les filles ainsi que les rencontres. il a eu avec US Lacrosse. PopCulture.com a rencontré Stolker, qui a expliqué pourquoi il voulait raconter son histoire de rendre la crosse des filles plus sûre.

“Mes quatre filles, elles ont toutes fait du sport”, a déclaré Stolker. «Mes deux plus jeunes m’ont demandé de jouer à la crosse, et j’ai dit« Bien sûr ». Je les ai emmenés sur le terrain, les garçons d’un côté portant des casques durs et les filles de l’autre [wearing] rien sur la tête. Je n’arrivais pas à y croire. »Stolker a commencé à poser des questions sur les raisons pour lesquelles les joueuses de crosse n’avaient pas de casque – et il n’aimait pas les réponses qu’il obtenait. Il a dit qu’il ne laissait pas ses filles jouer à la crosse et a commencé le processus de fabrication de chapellerie, qui a pris trois ans pour répondre aux exigences de la crosse américaine et de l’American Society for Testing and Materials (ASTM).

“Je savais qu’il y aurait une certaine résistance, mais ce que US Lacrosse a fait ou n’a pas fait pour cacher des informations, pour tromper les gens – j’ai utilisé le mot dans le livre” déroutant “, mais j’ai un langage plus fort pour cela”, a déclaré Stolker . Selon le site Web officiel de la crosse des États-Unis, le couvre-chef pour la crosse des filles est facultatif. Et dans la vidéo sur le couvre-chef de crosse pour filles, Caitlin Kelly, la directrice principale du jeu féminin chez US Lacrosse, a déclaré qu’il n’y avait pas de mandat ni de projet de rendre obligatoire l’utilisation du couvre-chef par US Lacrosse de la NFHS.

“Le jeu des garçons consiste à vérifier, très physiquement, à se renverser. Ils portent ces gros casques durs.” Stolker a déclaré en expliquant pourquoi les filles ne sont pas tenues de porter un couvre-chef. “Le jeu des filles n’est pas censé être un jeu physique. Il est censé être plus ouvert, plus fluide – mais cela dit, le contrôle fait partie du jeu. Ils mettent en fait des règles pour permettre un contrôle léger maintenant . La peur de la crosse américaine et de la dizaine de personnes qui prennent les décisions qui ont toujours été dans le jeu est que si vous mettez ces coiffures sur ces filles, cela va devenir le jeu des garçons. Cela n’a aucun sens. “

Bien que l’US Lacrosse n’impose pas de couvre-chefs pour le sport féminin, l’état de Floride a décidé d’avoir son propre mandat, et Stolker a déclaré que “ça ne disparaîtra pas”. Il a également noté que la crosse des filles a le deuxième plus grand nombre de commotions cérébrales au niveau secondaire derrière le football.

It’s A No-Brainer a été un succès, car il est classé comme le livre de crosse le plus vendu sur Amazon. Le fondateur de Hummingbird Sports, qui fournit des vêtements de crosse pour filles ainsi que des chapeaux, a reçu de nombreux retours positifs des acheteurs de Kindle, qui ont déclaré que le livre était “incroyable” après avoir lu les trois premiers chapitres.

Stolker n’est pas sûr de ce que pense US Lacrosse du livre, mais il envisage d’en écrire un autre très bientôt. “Le dernier livre que je veux écrire est après les mandats de US Lacrosse [the use of girls’ lacrosse helmets]”, A déclaré Stolker.” Je vais écrire ce livre lorsque la crosse américaine mandatera, et ils vont mandater. C’est juste une question de quand. “