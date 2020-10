Qu’ont en commun Haunting Of Hill House, l’adaptation de Mike Flanagan de la pièce d’horreur fondamentale de Shirley Jackson et la vision controversée de Lovecraft Country sur la terreur et le racisme? C’est probablement le point que vous imaginez le moins: ils partagent tous les deux la même maison extraordinaire dans laquelle se déroulent la plupart des événements terrifiants que nous voyons à l’écran. Bienvenue dans l’entreprise de la maison hantée.

Étonnamment, le manoir sinistre qui abrite les secrets interdimensionnels et les monstres obsédants de l’adaptation de la pièce de Matt Ruff à HBO est le même que celui où la famille Crain souffre des douleurs du passé. L’opulent Bisham Manor situé à LaGrange, en Géorgie, a été choisi par les deux équipes de production, et indépendamment, pour tourner des histoires complètement différentes. Et tandis que le scénario graveleux de Lovecraft Country ne pouvait pas sembler plus éloigné de la romance gothique que Mike Flanagan a racontée sur les vénérables murs du manoir, il est clair que la maison, dans toute sa sinistre gloire, est au cœur des deux arguments.

Curieusement, la maison fait partie d’un groupe de propriétés spécialisées dans l’offre du service de… oui, vous l’avez deviné, étant l’endroit idéal pour des endroits terrifiants. En particulier, Bisham Manor a été construit dans les années 1920 et était un trésor régional, jusqu’à ce que, en raison du climat de la région et de nombreux autres liés à la structure générale de la maison, il a subi un vaste remodelage qui a permis à beaucoup de ses jardins et les espaces extérieurs, jusqu’aux chambres du premier et du deuxième étage, qui sont en fait ce que nous voyons dans le territoire de Lovecraft.

Conçu pour faire peur

L’immense étang et les parterres de fleurs qui entourent la propriété (et que Hill House montre en détail) ont été plantés en 2013, lorsque la maison a changé de propriétaire et est devenue une curieuse relique destinée à des événements de toutes sortes et en tournages spéciaux.

Le manoir conserve une grande partie des détails de ses premières années Et, en effet, les longs couloirs illuminés que les personnages de Mike Flanagan parcourent d’un côté à l’autre, font partie de plusieurs des espaces de la maison qui restent intacts depuis 1920.

La plupart des maisons effrayantes qui remplissent l’écran aujourd’hui font partie d’une sélection de services immobiliers dont l’activité est de trouver des immeubles sinistres

Les fenêtres étroites, les pièces aux parquets polis et les boiseries font également partie du mobilier général et c’est la raison pour laquelle l’équipe de production a décidé de louer la maison qui devrait imiter une vénérable construction ancestrale dans l’adaptation du Le travail de Shirley Jackson.

Cependant, pour le territoire de Lovecraft, il était nécessaire d’ajouter deux étages et un dôme en verre via CGI afin de créer le sentiment que la construction a été construite sur les fondations de quelque chose de plus sinistre et élaboré que ce que nous pouvons voir. Pour sa part, Mike Flanagan a utilisé les espaces de Bisham Manor pour créer le sentiment étrange que Shirley Jackson décrit dans son histoire: Hill House semble être vivant et en fait le sentiment est si puissant que chaque pièce et chaque coin est animé par une vie étrange qui lui est propre.

Dans Lovecraft Country, la maison est en fait un refuge pour quelque chose de plus sombre et de plus inquiétant, tandis que dans Hill House, toute la construction répond à une sorte de force surnaturelle inexplicable de la même manière que sa version littéraire.

Une curieuse donnée? La plupart des maisons effrayantes qui remplissent l’écran aujourd’hui font partie d’une sélection de services immobiliers dont l’activité consiste à trouver des bâtiments suffisamment sinistres pour s’adapter – sans trop d’améliorations ou de détails à refaire en CGI – avec les scripts terrifiants qui sera filmé à l’intérieur.

La même chose s’est produite avec Haunting of Bly Manor (qui est également une maison américaine située dans le Massachusetts), dans laquelle la plupart des espaces intérieurs ont été utilisés pour créer la sensation d’un vénérable manoir anglaistandis que les extérieurs sont une combinaison de plans extérieurs de diverses propriétés de campagne en Angleterre à côté de la façade numérisée de la propriété royale.