Quelques heures avant que Miya Ponsetto ne soit arrêtée pour avoir prétendument attaqué une adolescente noire qu’elle pensait avoir volé son téléphone dans le hall d’un hôtel de New York, elle s’est assise pour une interview controversée avec la co-présentatrice de CBS This Morning, Gayle King. L’interview avec King a été diffusée vendredi matin et Ponsetto a été arrêté jeudi dans le comté de Ventura, en Californie. Le 26 décembre, Ponsetto a été filmé en train de s’attaquer à la jeune femme de 14 ans, qui n’avait pas réellement son téléphone. Elle a été accusée de profilage racial et surnommée “SoHo Karen” sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo du 26 décembre, filmée par le père de l’adolescent, Ponsetto est vu crier et pourchasser Keyon Harrold Jr. dans le hall d’un hôtel. Les images de la caméra de sécurité montrent également Ponsetto, 22 ans, en train de le combattre. Son téléphone a été retrouvé à l’hôtel plus tard. Dans son entretien avec King, Ponsetto a affirmé qu’elle aurait pu “aborder la situation différemment, ou peut-être ne pas lui crier dessus comme ça ou lui faire se sentir … inférieure ou comme si je blessais ses sentiments.” Elle a dit qu’elle était une personne “super douce” et qu’elle n’avait pas l’intention de blesser Harrold.

King lui a demandé comment elle pouvait se considérer “super douce” après avoir attaqué quelqu’un au hasard. Ponsetto a ensuite accusé le père de Harrold de l’avoir agressée, ce que les images de la caméra de sécurité montrent ne jamais se produire. Ponsetto s’est alors énervé quand King lui a demandé d’admettre que ce qu’elle avait fait était mal. À un moment donné, Ponsetto a levé la main et a essayé de convaincre King d’arrêter l’interview, en lui disant: «Très bien Gayle, ça suffit. Son avocate, Sharen H. Ghatan a également été vue chuchotant à Ponsetto, lui demandant d’arrêter de prendre.

“Il ne s’agit pas des excuses de quelqu’un qui jusqu’à il y a quelques jours affirmait qu’elle n’avait rien fait de mal, et en fait, que Keyon Harrold Sr. l’avait agressée”, ont déclaré les parents de Harrold dans un communiqué à CBS This Morning. “Quelqu’un qui a ciblé un enfant noir de 14 ans à cause de la couleur de sa peau.” Jeudi, Ponsetto a été arrêté par des détectives du NYPD qui se sont envolés pour la Californie pour la détenir. Selon TMZ, les procureurs de New York l’accusent de tentative de vol, mettant en danger le bien-être d’un enfant, tentative de grand vol et tentative d’agression, tous des crimes.

Après l’arrestation de Ponsetto, Ghatan a déclaré à Entertainment Tonight qu’elle était «attristée», mais qu’elle n’était «pas surprise». Elle n’a pas été en contact avec Ponsetto depuis le tournage de l’interview et la mère de Ponsetto n’a pas non plus tendu la main. “Donc pour le moment, je ne sais pas vraiment comment je peux l’aider”, a déclaré Ghatan. “J’ai un client qui n’adhère pas aux conseils que je lui donne. Cela me rend difficile d’avancer.”

Un autre aspect de l’interview qui a choqué les téléspectateurs a été la décision de Ponsetto de porter une casquette de baseball avec «Daddy» imprimé dessus. Ghatan a déclaré que Ponsetto n’était “pas disposé” à enlever le chapeau pendant l’interview et qu’il “ne voulait pas” porter des vêtements appropriés pour une apparition à la télévision. “Et elle s’est révélée très peu coopérative et franchement irrespectueuse envers Gayle King et moi-même”, a déclaré l’avocat à ET.