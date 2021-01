L

eon est devenu le premier groupe de restauration rapide à lancer un hamburger et des frites neutres en carbone, avec son dernier menu – qui a été lancé dans les restaurants cette semaine – offrant des options de viande, de poisson et végétaliennes qui ont toutes eu le carbone créé dans leur production.

En collaboration avec le groupe de solutions environnementales ClimatePartner, la chaîne s’est engagée à être entièrement neutre en carbone d’ici 2030.

Pour l’instant, Leon mesure toutes les émissions de CO2 générées dans son activité, y compris dans la production et l’élimination de ses emballages et dans le processus de préparation des aliments dans sa cuisine. Leon travaille pour compenser ces émissions en travaillant à la fois avec des projets de conservation de la forêt tropicale d’Amérique du Sud et un nouveau projet de boisement ici au Royaume-Uni.

Les hamburgers neutres en carbone au menu comprennent le poulet au parm croustillant et le poulet grillé, l’option barbecue végétalienne «Sweet Carolina», un choix de doigts de poisson et une version retravaillée du Love burger à base de plantes. Les frites gaufres seront également neutres en carbone, tandis que pour chaque tasse de café vendue, le groupe affirme que cela permettra d’économiser un mètre carré de forêt tropicale.

La directrice des valeurs et de la durabilité de Leon, Kirsty Saddler, a déclaré: «Nous travaillons à réduire nos émissions et à atteindre un objectif de zéro net d’ici 2030, compenser les émissions inévitables, avec des projets de reboisement et de boisement, est un engagement important pour nous alors que nous travaillons sur ce long terme. cible.

«L’avenir de la restauration rapide doit être plus respectueux de la planète.»

Bien que l’engagement de Leon à être neutre en carbone soit quelque peu impressionnant dans le secteur de la restauration rapide – en comparaison, McDonald’s vise à réduire sa production de carbone de 36% d’ici 2030 – ils sont loin d’être le seul restaurant londonien à prendre des mesures pour aider à préserver l’environnement. Les restaurants londoniens déjà neutres en carbone incluent Frenchie, Gaucho Charlotte Street, Wahaca, The Thomas Cubitt et Le Pain Quotidien.