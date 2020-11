1/4

Leonardo Daniel reste toujours hospitalisé après avoir été testé positif

Leonardo Daniel reste toujours hospitalisé après avoir été testé positif

Leonardo Daniel reste toujours hospitalisé après avoir été testé positif

Leonardo Daniel reste toujours hospitalisé après avoir été testé positif

L’acteur Leonardo Daniel, une star mexicaine bien connue, a reçu un diagnostic de symptômes de la nouvelle virus Ces derniers jours et son état de santé a été qualifié de “grave”, aujourd’hui l’un de ses plus proches parents révèle sa situation en ce moment.

Il était son propre fils Léonard Daniel qui a comparu ces derniers jours devant les médias et a détaillé les détails sur la santé de son père.

Le jeune homme a clarifié les rumeurs qui se sont d’abord répandues sur l’état de santé supposé autour de son père, l’acteur de cinéma et de télévision.

Patricio Rodas a précisé à travers une vidéo que Leonardo Daniel reste toujours dans le hôpital, mais il n’est pas «diffusé» comme il a été révélé pour la première fois.

Tout semble indiquer que bien que le célèbre homme soit hors de danger, il est toujours sous surveillance médicale car apparemment la condition aurait causé de graves dommages aux voies respiratoires.

Quelques instants après la publication de la nouvelle de la contagion de l’acteur et qu’il était censé “débattre pour sa vie”, c’est son fils qui est apparu plus tard sur les réseaux sociaux pour clarifier ces rumeurs et rapporter que son père est stable.

Il est à noter que l’on savait que la famille de la figure légendaire de l’émission a également été testée positive pour Covid-19 c’est donc Patricio Rodas lui-même qui a signalé que sa mère avait également été récupérée et hors de danger.

Nous voulions clarifier certaines choses, car nous voyions dans les médias qu’il était intubé et très sérieux par Covid. L’information que nous voulons dire est que mon père est à l’hôpital pour Covid, mais je ne l’ai jamais intubé, en fait il était en soins intensifs et ils l’ont ramené à intermédiaire. De plus, ils ont dit que ma mère était malade, très mal, mais elle part déjà et va très bien », a réitéré le fils de Leonardo.

Ces derniers jours, c’est un journaliste de divertissement bien connu qui aurait fait connaître le 9 novembre l’état supposé de «gravité» de l’acteur.

Les premiers rapports indiquaient que Leonardo Daniel, 66 ans, avait été intubé dans un hôpital après avoir été diagnostiqué avec Covid-19, ainsi ils l’ont fait savoir à travers le programme “Gossip”.

Le fameux état de santé a été signalé “grave”, c’est pourquoi il avait besoin d’un respirateur artificiel le 9 novembre en raison des complications causées par cette condition, indiquait à l’époque la conductrice María Luis Valdés Doria.

Un autre cas qui nous attriste est celui de Leonardo Daniel, gravement malade à l’hôpital Covid-19. Il n’a pas encore pu se remettre, il est malade, visiblement il est sorti du feuilleton dans lequel il était Overcoming the Heartbreak. Nous espérons qu’il va bientôt récupérer », a déclaré le chauffeur.

De plus, la femme de l’acteur aurait été testée positive pour le coronavirus. Il a été informé

Après cela, aussi l’actrice Laura Zapata il a fait écho aux versions demandant à chacun une prière pour le prompt rétablissement de son partenaire.

Prions pour la santé de Leonardo Daniel, il est hospitalisé très gravement victime de Covid-19, était le message que l’actrice a partagé jeudi soir dernier.

Plus tard, à travers ses réseaux sociaux, il a envoyé une mise à jour sur le véritable état de santé de Leonardo Daniel.

Ils ont déjà prévenu que Leonardo Daniel n’est pas si sérieux. Béni soit Dieu mais continuons à prier ».

Il est à noter que ces derniers mois, l’augmentation des cas positifs a été enregistrée dans une grande partie du monde et en particulier, l’industrie du divertissement a également été touchée après avoir été témoin de la perte de grandes figures qui sont parties à cause de ce mal implacable.

Malheureusement, la forte présence de la pandémie conduirait les autorités à évaluer si la capitale de la République reviendrait au feu rouge alors même que cela signifiait un nouveau recul de l’économie qui cherchait à se remettre des mois difficiles qui se sont écoulés lorsque l’emprisonnement dans le pays vient de commencer.