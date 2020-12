«Nous voulions clarifier certaines choses parce que nous voyions dans les médias que mon père a été intubé et qu’il était à l’hôpital très sérieusement à cause de Covid et nous voulions juste leur dire que mon père est à l’hôpital pour Covid, ils ne l’ont jamais intubé, en fait il l’était. en soins intensifs mais ils l’ont abaissé à intermédiaire », a déclaré son fils Patricio il y a quelques semaines.

Maintenant, devant les caméras de Ventaneando, l’acteur a déclaré qu’il se sentait très chanceux de pouvoir raconter les jours les plus difficiles et de pouvoir respirer librement. Leonardo Daniel a révélé que lorsqu’il a été admis à l’hôpital, il était inconscient et en danger de mort.

«Tout est allé très vite. Mercredi, ils m’ont diagnostiqué, j’étais déjà isolé et vendredi en théorie j’allais bien, samedi je ne me suis plus réveillé, ils m’ont trouvé inconscient et quand je suis arrivé à l’hôpital le médecin a dit qu’en quelques minutes j’aurais pu mourir … C’est super difficile car le vingt que Covid est vraiment une maladie mortelle », dit-il.

Heureusement, il était accompagné de grands médecins qu’il remercie pour leur attention. D’autre part, l’acteur a précisé qu’il n’avait pas été intubé grâce à un traitement expérimental qui a empêché que cela se produise.

“En fait, ils m’ont traité avec une procédure expérimentale, ils ont dû demander la permission à ma famille car c’était un traitement très fort pour éviter d’être intubé, heureusement j’ai très bien réagi”, a-t-il déclaré.