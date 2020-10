Leonardo DiCaprio se dirige vers un original Netflix! La star de One Upon A Time In Hollywood rejoindra d’autres noms notables à Hollywood comme Meryl Streep, Jonah Hill, Himesh Patel et Jennifer Lawrence dans la prochaine série comique Don’t Look Up. Adam McKay, qui dirige et qui a écrit le scénario, a également des noms comme Kid Cudi, Matthew Perry, Ariana Grande, Timothée Chalamet et Tomer Sisley alignés pour faire des apparitions selon le Hollywood Reporter.

L’intrigue se concentrera sur deux scientifiques de bas niveau qui découvrent qu’un météore est sur le point de frapper la Terre dans un laps de temps de six mois, et sont partis pour avertir le monde, mais à la place, trouver un public assez peu réceptif entre-temps. DiCaprio et Lawrence devraient jouer les deux scientifiques. Les acteurs et l’équipe prévoient que leur premier tournage débutera le 19 novembre à Boston. Ce sera la deuxième fois que DiCaprio et Hill travailleront ensemble alors que les deux ont joué dans Wolf of Wallstreet. De plus, l’atterrissage de DiCaprio a été énorme pour McKay puisque l’acteur travaille déjà avec le drame policier de Martin Scorsese Killers of the Flower Moon.

Alors que DiCaprio a l’habitude de faire la une de ses films à succès, il a été souligné plus tôt cette année pour avoir sauvé un homme tombé par-dessus bord d’un yacht dans les Caraïbes. Selon PEOPLE, l’homme de 45 ans était avec des amis et sa petite amie, Camila Morrone, sur un bateau loué près de Saint-Barthélemy le 30 décembre lorsqu’ils ont entendu un appel d’urgence indiquant qu’une recherche avait été lancée pour un homme qui avait bu tombé d’un yacht Club Med. Le lauréat d’un Oscar a utilisé son bateau pour rechercher l’homme, et le navire était le seul à fouiller la zone où il avait dérivé.

“Leo, ses amis et leur capitaine de bateau ont décidé de se joindre à la recherche et leurs efforts ont permis de sauver la vie d’un homme”, a déclaré une source à la publication. “L’équipage du bateau était heureux d’essayer d’aider – d’autant plus qu’ils ont pu aider à mettre l’homme en sécurité.” Heureusement, l’équipage a atteint l’homme une heure avant le coucher du soleil et une forte tempête de pluie. Avant qu’il ne soit retrouvé, l’homme flottait dans l’eau depuis 11 heures.

“Leonardo a joué un rôle aveuglant dans son propre film hollywoodien”, a poursuivi l’initié. “Il a sauvé la vie d’un homme à la mer qui a incroyablement survécu en marchant sur l’eau pendant 11 heures. Le bateau de Leonardo était le seul à le chercher. Le capitaine a évalué les chances de survie de l’homme à une sur un milliard – comme gagner à la loterie.”