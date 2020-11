“Killers of the Flower Moon” est le prochain projet de Martin Scorsese, un film qui mettra en vedette Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. Le tournage du film devait commencer en mars de cette année, ce qui n’a pas été possible en raison du coronavirus. C’est pourquoi le scénariste Eric Roth a profité de l’occasion pour réécrire le scénario à la demande de DiCaprio.

«Leonardo voulait que je change certaines des choses dont nous parlions. Il a remporté la moitié des discussions, j’ai gagné l’autre moitié. Des changements vont donc se produire », a confirmé Roth sur le podcast Script Notes.

Roth a également révélé que le film commencerait probablement à tourner en mars 2021.

«J’ai passé quatre ou cinq ans avec ce livre,« Killers of the Flower Moon », que tout le monde devrait lire. C’est un livre merveilleux. Je pense que mon scénario correspond au livre. C’est l’histoire des Indiens Osage, en 1921, les plus pauvres d’Amérique qui découvrent le pétrole dans cette terrible terre de l’Oklahoma où ils ont été emmenés. Ensuite, tous les meurtriers aux États-Unis vont en tuer 184 pour leur argent, mais un gars vraiment héroïque vient en aide », a-t-il déclaré.

Le scénariste a confirmé ce qui a été dit depuis mai dernier. Le Hollywood Reporter a déjà annoncé que l’acteur et le réalisateur voulaient modifier l’histoire.

«Le réalisateur et sa star ont décidé de réviser le scénario. DiCaprio jouait à l’origine le bon gars qui travaillait pour le FBI. Dans la version révisée, DiCaprio donnerait vie au neveu du méchant, joué par Robert De Niro, déchiré entre l’amour et les machinations maléfiques de son oncle », a déclaré la publication.

Roth n’a pas précisé les changements apportés au script, mais a laissé entendre qu’il avait changé au moins 50 pour cent de la version originale. Bien que sa première était prévue pour 2021, le retard de tournage a laissé sa date de sortie en ondes.