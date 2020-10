Conçu pour être écrit, produit et réalisé par Adam McKay dans le prolongement du Vice, lauréat d’un Oscar, l’histoire suivra une paire d’astronomes de «bas niveau» qui découvrent que la Terre sera bientôt détruite par un géant. astéroïde qui est sur une trajectoire de collision avec la planète. Ensemble, ils ont entrepris une tournée médiatique pour essayer d’avertir le monde, et connaissant la sensibilité de McKay, ce ne sera probablement pas le concert le plus facile.

Reconnaissant le plaidoyer du cinéaste en matière de changement climatique, il ne serait pas vraiment surprenant de constater que le film servira de métaphore de cette crise particulière et de la lutte pour convaincre tout le monde de son danger extrême.

Selon Deadline, la plupart des stars annoncées dans le cadre du casting aujourd’hui sont “vaguement attachées” depuis des mois maintenant, mais le gros poisson que le projet a trouvé difficile à ramener était Leonardo DiCaprio. Ce n’était pas à cause d’un manque d’intérêt; en fait, c’est tout le contraire. Don’t Look Up a apparemment été devant la star de Once Upon A Time In Hollywood depuis un certain temps maintenant, mais il a du mal à trouver un moyen de le faire et le prochain film de Martin Scorsese, Killers Of The Flower Moon, qui se développent simultanément. Maintenant, les horaires ont fonctionné qui lui permettent de faire les deux, d’où cette annonce.

Malheureusement, nous n’avons aucune idée à ce stade de qui joue quel rôle dans Don’t Look Up, mais vraiment, est-ce important? Avec la rangée de talents de ce meurtrier impliqué, il est difficile d’imaginer que quiconque ne diffuse pas ce film dès que possible lorsqu’il frappe Netflix. Maintenant que le casting est prêt, nous espérons que la production pourra bientôt commencer, et si tel est le cas, il est possible qu’elle soit prête à sortir dans la seconde moitié de 2021.

Nous garderons certainement un œil attentif sur le développement de ce projet, alors restez à l’écoute ici sur CinemaBlend pour toutes les dernières nouvelles et mises à jour.