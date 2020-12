Leonardo DiCaprio pourrait-il jouer Spider-Man dans Doctor Strange | AP

L’acteur célèbre et à succès Leonardo DiCaprio pourrait jouer dans une version plus mature et fatiguée de Spider-Man dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sans aucun doute un rôle complètement différent des autres et qui rendra les fans fous.

Facilement dans les derniers mois de l’année, la troisième tranche de Homme araignée, avec Tom Holland a donné beaucoup de choses à dire, car il a été confirmé que plusieurs visages bien connus tels que Alfred Molina, qui a joué le docteur Octopus dans Spider-Man 2, et Jamie Foxx, qui a donné vie à Electro à El Amazing Spider-Man 2: Electro’s Menace, ils reviendront pour donner vie à leurs méchants respectifs.

De plus, pour couronner le tout, on a beaucoup parlé du retour de Charlie Cox en tant que Daredevil et même du fait que Tobey Maguire et Andrew Garfield pourraient revenir sous forme d’autres versions de Spidey.

Cependant, on n’a pas accordé autant d’attention au deuxième film Sorcerer Supreme de Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et de nouvelles informations de Daniel Richtman suggèrent que ce film pourrait avoir l’une des plus grandes surprises pour l’univers cinématographique. de Marvel.

Et c’est que selon l’expert en nouvelles de films de bandes dessinées, la grande nouvelle est que l’acteur Leonardo DiCaprio, lauréat d’un Oscar pour Revenant: The Revenant, pourrait être en pourparlers avec Marvel pour jouer une version plus mature et épuisée de Homme araignée dans le deuxième film Doctor Strange.

Eh bien, en raison de la nature de son histoire et des caractéristiques de son personnage principal, Docteur Strange In the Multiverse of Madness est un film qui ouvre de nombreux camées et références intéressantes, et le cinéaste Sam Raimi, qui était à l’époque en charge de la réalisation des films Spider-Man, travaille sur cette suite depuis plus d’un mois.

Il est à noter que ce film a commencé à tourner fin novembre aux Pinewood Studios, à l’ouest de Londres, et qu’Elizabeth Olsen, qui est déjà connue pour apparaître dans le film, a dû s’envoler pour le pays européen immédiatement après le tournage de la première saison de WandaVision. .

De plus, le protagoniste du film lui-même, Benedict Cumberbatch, n’a pas pu commencer à travailler sur son film, car il enregistre toujours ses scènes pour Spider-Man 3.

De cette façon, les longs métrages susmentionnés semblent donner plusieurs surprises à des millions de fans et maintenant, avec ce qui a été publié par Richtman, cela donne l’impression que même si peu de détails ont été révélés ou de grandes théories ont été révélées, Docteur Strange in the Multiverse of Madness pourrait être le film le plus choquant de la phase 4 du MCU.

Comme vous vous en souvenez, DiCaprio était en lice pour jouer Spider-Man de James Cameron il y a 25 ans, et s’il semble maintenant hautement improbable que l’acteur de premier plan soit en pourparlers pour un rôle de soutien dans un film de super-héros, il serait bien sûr amusant de le voir jouer personnage similaire à la version de Jake Johnson de Peter Parker dans Spider-Man: A New Universe.

D’autre part, Leonardo Wilhelm DiCaprio a reçu de nombreux prix, dont un Oscar du meilleur acteur et un prix BAFTA du meilleur acteur pour sa performance dans The Revenant, deux Golden Globes du meilleur acteur dans un drame pour ses performances dans The Aviator et The Revenant, et un Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale pour Le loup de Wall Street. De plus, il a remporté le prix de la Screen Actors Guild, l’ours d’argent et un prix Chlotrudis.

