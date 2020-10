Le mariage de Rob Riggle touche à sa fin après 21 ans. Son épouse, Tiffany, a déposé des documents juridiques dans le comté de Ventura pour mettre fin à son mariage avec le comédien / acteur. Elle a cité des «différences irréconciliables» comme raison. Elle a également indiqué le 2 mai 2020 comme date de séparation.

Selon TMZ, Tiffany demande la garde conjointe des enfants du couple. Ils ont deux enfants ensemble – une fille de 16 ans, Abigail, et son fils de 12 ans, George. Tiffany aurait coché la case «pension alimentaire pour époux» lorsqu’elle a demandé le divorce. De plus, elle a répertorié deux maisons, plusieurs comptes bancaires et des intérêts dans des sociétés de vodka et de whisky, qu’elle souhaite devenir la propriété de la communauté.

Riggle est resté occupé à la fin de son mariage. Il continue de travailler sur l’émission d’avant-match FOX NFL, choisissant des jeux avec ses croquis. De plus, il est commentateur pour Holy Moly, le jeu télévisé de mini-golf d’ABC. Riggle est un grand fan de golf et accueille la classique annuelle de golf Rob Riggle InVETational – bien que la version 2020 ait été reportée à l’année prochaine. Il a également récemment participé à la disponibilité médiatique pour promouvoir le film The War With Grandpa.

Riggle a récemment rencontré PopCulture.com et d’autres points de vente pour parler de son travail avec des acteurs légendaires de Robert De Niro, Jane Seymour, Cheech Marin et Christopher Walken. Riggle joue le rôle du père d’un garçon qui fait la guerre à son propre grand-père afin de récupérer une chambre perdue. Le rôle de Riggle n’était pas énorme, mais il a parlé avec éloge de son temps à travailler avec des acteurs légendaires.

«Je me retrouverais dans des scènes avec ces acteurs merveilleux que j’ai regardés toute ma vie, que j’ai appréciés et admirés. Et je suis dans une scène avec eux et je me dis: ‘C’est vraiment cool, c’est vraiment spécial », a déclaré Riggle. “Ils étaient, ils étaient tous très aimables, très gentils. Donc c’était très confortable.” Il a également déclaré que c’était un plaisir de se tenir derrière Walken et de l’écouter parler de sujets aléatoires. “Je pourrais l’écouter lire un annuaire téléphonique et être simplement impressionné et ébloui”, a déclaré Riggle. “Il a un rythme et un modèle de discours tellement géniaux, évidemment, uniques que c’est, je ne sais pas, c’est hypnotique.”

The War with Grandpa, basé sur le livre de Robert Kimmel Smith, est sorti en salles le 9 octobre et a présenté le côté comique de De Niro. Il a participé à plusieurs scènes avec Riggle, dont quelques-unes ont mis les deux hommes dans des situations délicates. Les téléspectateurs peuvent désormais regarder l’action.