Les adeptes de l’histrionique Biby Gaytán se sont inquiétés à un moment donné après avoir réalisé l’angoisse de l’actrice, épouse d’Eduardo Capetillo après avoir envoyé un message via leurs réseaux sociaux.

Le protagoniste de telenovela, épouse de l’acteur Eduardo Capetillo, qui a décidé de faire écho à une bonne cause alors cette fois il a utilisé les réseaux sociaux pour se faire entendre et ainsi faire en sorte que son message atteigne de nombreuses personnes.

Après les événements survenus dans l’État de Tabasco, qui a été principalement touché par les fortes pluies, l’actrice et chanteuse a demandé de l’aide aux victimes de la région.

Après les inondations survenues dans la région en raison de la tempête ETA qui a laissé plusieurs personnes blessées, l’actrice originaire de Tapachula, Chiapas a adressé un message émotionnel.

Chers compatriotes de Tabasco, les événements de ces jours ont submergé notre terre sous l’eau, c’est pourquoi nous devons nous unir en tant que peuple dans la générosité et la force.

C’était à travers leurs histoires de Instagram là où la star de la télévision a diffusé l’appel à l’aide, l’actrice elle-même a également partagé sa solidarité avec toutes les victimes en rappelant qu’elle avait vécu une situation similaire pendant son enfance.

Il convient de mentionner que “Biby” est toujours considérée comme l’une des figures les plus aimées de l’environnement artistique et bien que sa présence dans la performance ait été intermittente, elle jouit toujours d’une grande popularité auprès de son mari et de sa famille sur les réseaux sociaux, donc cette fois Il en a profité pour s’associer au soutien de ces personnes qui étaient à la merci des pluies abondantes.

La célébrité mexicaine a réitéré qu’elle connaissait la clameur que traversent plusieurs familles puisque dans cette région les pluies sont très fortes, donc les inondations laissent ceux qui en ont moins sans protection.

L’épouse d’Eduardo Capetillo, aujourd’hui mère de cinq enfants, connaît très bien ces situations puisqu’elle a expliqué qu’elle avait subi une inondation dans la région où elle vivait à Tapachula, au Chiapas, et qu’elle ne pouvait donc pas rester les bras croisés.

Je comprends les moments difficiles que je traverse et je veux partager avec vous que l’angoisse et la douleur que vous vivez aujourd’hui à Tabasco ne me sont pas étrangères, même si j’étais très jeune, je me souviens encore du désespoir de mes parents quand nous sommes allés à l’eau “.

De la même manière, l’histrionique a partagé dans ses Instagram Stories, des informations sur les centres de collecte pour l’envoi de ces supports.

De même que dans une autre des publications, il a fait part de diverses organisations auxquelles l’aide aux victimes pouvait être canalisée, à la fois en nature et en argent.

Il convient de rappeler que Tabasco et Chiapas ont été récemment frappés par la tempête tropicale Eta, qui a laissé 99 573 maisons touchées, 302 498 personnes touchées et 8 ont perdu la vie, selon un rapport de la protection civile de l’État.

Le passage de l’ETA a provoqué de graves inondations, des fronts froids et la perte de millionnaires, sans compter que plusieurs familles se sont retrouvées sans domicile et ont même dû être expulsées de la zone et placées sous la protection de l’armée nationale.

Alors maintenant, Biby Gaytán, était l’une des célébrités qui se sont jointes à cette prière et apportent en quelque sorte un soutien face à ces catastrophes.

Aujourd’hui, les Capetillo vivent dans l’État du Mexique dans un magnifique ranch où les deux sont restés fidèles aux traditions mexicaines, ce dont l’actrice a fièrement montré dans plusieurs de ses publications où une partie des vêtements ou accessoires de type artisanal, un goût que ses filles ont également hérité.