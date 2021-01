T

L’épouse de l’éminent chef de l’opposition russe Alexei Navalny a annoncé son arrestation samedi alors que la police affrontait des manifestants à travers le pays.

Yulia Navalnaya a déclaré qu’elle avait été arrêtée lors d’un rassemblement à Moscou alors que des officiers arrêtaient des centaines de manifestants lors d’une journée de manifestations à Moscou et dans d’autres villes.

M. Navalny, 44 ans, qui est l’ennemi le plus important et le plus durable du président Vladimir Poutine, a été arrêté le 17 janvier à son retour d’Allemagne à Moscou, où il avait passé cinq mois à se remettre d’un grave empoisonnement par des agents neurotoxiques qu’il attribue au Kremlin.

Les autorités ont déclaré que son séjour en Allemagne avait enfreint les conditions d’une condamnation avec sursis dans une condamnation pénale dans une affaire que M. Navalny prétend être illégitime. Il doit comparaître au tribunal début février pour déterminer s’il purgera la peine de trois ans et demi de prison.

Au début de samedi après-midi, plus de 860 personnes auraient été arrêtées lors de manifestations en Extrême-Orient et en Sibérie alors que de grandes manifestations étaient prévues à Moscou, Saint-Pétersbourg et d’autres villes de la partie européenne du pays.

Plusieurs milliers de personnes se sont rendues pour une manifestation à Ekaterinbourg, la quatrième plus grande ville de Russie, et des manifestations ont eu lieu dans la ville portuaire pacifique de Vladivostok, la ville insulaire de Yuzhno-Sakhalinsk et la troisième plus grande ville du pays, Novossibirsk, entre autres. .

Treize personnes auraient été arrêtées lors de la manifestation à Yakoutsk, une ville de l’est de la Sibérie où la température était de moins 50 ° C (moins 58 ° F).



La police arrête un homme lors d’un rassemblement de soutien au chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny dans le centre-ville de Moscou



À Moscou, des milliers de personnes ont convergé vers la place centrale Pouchkine alors qu’un système de sonorisation de la police diffusait des messages leur disant de ne pas se rassembler étroitement en raison des préoccupations de Covid-19 et avertissant que la manifestation était illégale.

Des agents anti-émeute casqués ont sporadiquement attrapé les participants et les ont poussés dans les bus de la police.

Jeudi, la police de Moscou a arrêté trois hauts associés de Navalny, dont deux ont ensuite été emprisonnés pour des périodes de neuf et 10 jours.

M. Navalny est tombé dans le coma alors qu’il était à bord d’un vol intérieur de Sibérie à Moscou le 20 août. Il avait été transféré d’un hôpital de Sibérie à un hôpital de Berlin deux jours plus tard.



Alexei Navalny et sa femme Yulia au point de contrôle des passeports à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou le 17 janvier



Des laboratoires en Allemagne, en France et en Suède et des tests de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques ont établi qu’il avait été exposé à un agent neurotoxique Novichok de l’époque soviétique.

Les autorités russes ont insisté sur le fait que les médecins qui ont soigné M. Navalny en Sibérie avant son transport aérien en Allemagne n’ont trouvé aucune trace de poison et ont mis au défi les autorités allemandes de fournir la preuve de son empoisonnement.

La Russie a refusé d’ouvrir une enquête pénale, invoquant un manque de preuves que M. Navalny avait été empoisonné.

Le mois dernier, M. Navalny a publié un enregistrement d’un appel téléphonique qu’il a dit avoir passé à un homme qu’il a décrit comme un membre présumé d’un groupe d’agents du Service fédéral de sécurité, ou FSB, qui l’aurait empoisonné en août, puis tenté de couvrir il en place.

Le FSB a qualifié l’enregistrement de faux.

M. Navalny est une épine aux côtés du Kremlin depuis une décennie.

Il a été emprisonné à plusieurs reprises en lien avec des manifestations et a été condamné à deux reprises pour des méfaits financiers dans des affaires qui, selon lui, étaient politiquement motivées.

Il a subi des lésions oculaires importantes lorsqu’un assaillant lui a jeté un désinfectant au visage et a été emmené de prison à hôpital en 2019 avec une maladie que les autorités ont qualifiée de réaction allergique mais que beaucoup soupçonnaient d’être un empoisonnement.