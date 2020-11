Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a déclaré que le duo avait “assez souffert” mais que seul Foden, 20 ans, avait été sélectionné pour le prochain triple-tête contre la République d’Irlande, la Belgique et l’Islande.

en relation

James est disponible pour le match amical de jeudi prochain contre la République d’Irlande à Wembley, mais manquera les prochains éliminatoires de la Ligue des Nations en Belgique (15 novembre) et à domicile contre l’Islande (18 novembre).

Harry Maguire ratera le match contre la Belgique après avoir été expulsé pour deux infractions réservables à Copenhague, mais devrait être nommé dans l’équipe, Southgate étant prêt à souligner à nouveau l’importance de la discipline – sur et en dehors du terrain – pour ses joueurs la semaine prochaine.

Il n’y a pas non plus de place pour le milieu de terrain Ross Barkley, malgré un début de prêt initialement prometteur à Aston Villa de Chelsea.

Barkley, 26 ans, a marqué lors de matchs consécutifs alors que Villa battait Liverpool et battait Leicester pour se hisser au sommet du tableau naissant de la Premier League et s’est lié de manière impressionnante avec Jack Grealish, suscitant l’espoir d’un rappel de l’Angleterre.

Mais il a été plus calme lors des défaites ultérieures à domicile contre Leeds et Southampton, et Southgate a décidé de ne pas être rappelé pour la première fois en un an, malgré l’absence du milieu de terrain blessé de Leeds Kalvin Phillips.

“Pour les matchs amicaux, [national team managers] doivent penser aux joueurs, faire la différence entre les joueurs qui jouent samedi et dimanche », a déclaré Mourinho.

“Nous jouons jeudi et dimanche. Je ne m’attends pas à ce que mes joueurs se reposent lors de matches amicaux mais j’adorerais [it]. “