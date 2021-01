E

Les tournées de ngland ont été libérées de l’isolement au Sri Lanka mercredi et ont été autorisées à s’entraîner avant le premier test de la semaine prochaine après avoir enregistré aucun autre résultat positif lors de la dernière série de tests Covid-19.

Si l’Angleterre réussit une autre série de tests jeudi, la série aura le feu vert pour continuer. Ils pourront organiser un match d’entraînement intra-équipe à Hambantota et se rendre à Galle ce week-end. Les deux tests ont tous deux lieu à Galle et commencent respectivement les 14 et 22 janvier.

Ayant été libérée de l’isolement et avec un total de 23 joueurs en tournée, l’Angleterre a divisé l’équipe en deux groupes pour limiter les contacts à l’entraînement. L’un est allé au stade de Hambantota à midi et l’autre plus tard dans l’après-midi.

Woakes, qui a voyagé de Birmingham à l’aéroport d’Heathrow avec Moeen, a été parmi ceux qui ont été testés négatifs lors de la série de tests de mardi. Bien qu’il s’agisse de son troisième test négatif autour de la tournée, il doit continuer à s’isoler dans sa chambre d’hôtel jusqu’au week-end.

On dit maintenant que Moeen souffre pour la première fois de légers symptômes de Covid-19 sous la forme d’une fatigue extrême.

Mardi, il a été déplacé pour s’isoler dans une installation à Galle, mais est maintenant retourné à l’hôtel de l’équipe à Hambantota.

L’hôtel de Galle subissait d’importants travaux de construction et le médecin-chef de la BCE, Nick Peirce, qui accompagnait Moeen (dans un véhicule séparé), a décidé qu’il était préférable de le ramener à l’hôtel de l’équipe, où il a reçu sa propre aile. isoler.