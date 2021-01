E

Les ngland ne sont «pas inquiets» après qu’il est apparu que deux membres du personnel de l’hôtel de l’équipe à Galle avaient été testés positifs pour Covid-19.

Deux membres du personnel de cuisine de l’hôtel Lighthouse ont été testés positifs et devraient être admis à l’hôpital, selon les médias locaux.

L’Angleterre a été informée de la nouvelle vendredi matin et a publié un communiqué disant que c’était comme d’habitude en tournée pour «l’équipe la plus conforme à Covid dans le cricket mondial» car ils n’étaient pas entrés en contact avec les individus.

«Nous ne sommes pas concernés», a-t-il déclaré. «Nos protocoles ont été excellents et nous restons vigilants.

«Nous sommes l’équipe la plus conforme du monde de cricket. Nous sommes la seule équipe internationale dans n’importe quel sport à avoir un responsable de la conformité Covid. Il est chargé de veiller à ce que nous respections les normes les plus élevées dans tous nos protocoles Covid. Nous restons vigilants et respectueux des autorités sri-lankaises et nous ferons tout ce qui est possible pour assurer la sécurité de nos joueurs et de la population en général.

«Nous sommes vigilants autour de notre base d’équipe à Galle et au stade. Les joueurs respectent la distance sociale, portent des masques à l’intérieur et à l’hôtel dîner sur des tables individuelles.

«Notre responsable de la conformité de Covid informe quotidiennement les acteurs et la direction et communique les derniers développements au Sri Lanka et au Royaume-Uni.»

L’Angleterre a été testée pour la quatrième fois depuis son arrivée au Sri Lanka mardi et a enregistré une série complète de négatifs. Moeen Ali reste isolé après avoir été testé positif à son arrivée dans le pays. Dans l’état actuel des choses, l’Angleterre devrait être testée à nouveau le 19.

«Moeen Ali, qui a été testé positif à notre arrivée au Sri Lanka, a été isolé pendant 12 jours dans un logement séparé», indique le communiqué. «Il reste isolé dans un hôtel différent de l’équipe de Galle. Il continue de recevoir des soins des équipes médicales du Sri Lanka et d’Angleterre et retournera dans l’équipe dès qu’il sera sûr de le faire. Nous n’avons pas encore reçu de date à laquelle cela aura lieu. »