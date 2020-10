Martin Truex Jr., le pilote de la Toyota Camry n ° 19 Joe Gibbs Racing, s’est rendu dimanche au Texas Motor Speedway avec l’intention de gagner l’Autotraders EchoPark Automotive 500. Cela le placerait dans la course de championnat à Phoenix, mais maintenant Truex fait face à un obstacle majeur. L’équipe n ° 19 a violé une règle majeure, entraînant une grosse amende et une expulsion.

Bob Pockrass de FOX Sports a rapporté dimanche que NASCAR avait confisqué le spoiler du n ° 19 après qu’il soit passé par la technologie. Selon NASCAR, l’équipe n ° 19 a violé une règle majeure concernant les pièces automobiles. La section 20.4.12.b du livre de règles NASCAR stipule que: “sauf indication contraire, les spoilers doivent être utilisés exactement tels que fournis par le fabricant.”

L’équipe n ° 19 a violé cette règle et a reçu une sanction importante sous la forme d’une amende de 35 000 $, la perte de 20 points pilote et propriétaire et l’expulsion du chef d’équipe James Small pour la course. Le chef automobile Blake Harris le remplacera lors de la course de dimanche. En plus des amendes, Truex devra se déplacer à l’arrière du peloton pour les tours d’allure.

Truex était à l’origine sixième dans la formation de départ et à seulement 31 points sous la ligne de coupe pour la course de championnat avant la course de dimanche. La pénalité l’a ramené à 51 points sous la ligne de coupe, juste devant Kurt Busch. Désormais, il devra gagner dimanche ou la semaine prochaine à Martinsville pour rejoindre Phoenix et la dernière course de la saison.

Le vétéran de Truex n’était pas le seul pilote à passer à l’arrière du peloton dimanche. Daniel Suarez et Chad Finchum l’ont tous deux rejoint après avoir échoué à l’inspection. Les deux pilotes ne sont plus en lice pour les séries éliminatoires et recherchent simplement de solides performances dans les quelques courses restantes.

Alors que Truex fera face à une pénalité, le champion de la saison régulière mènera le peloton au drapeau vert. Kevin Harvick, le pilote de la Ford Mustang n ° 4 Stewart-Haas Racing, occupe la pole position alors qu’il cherche à atteindre la course au championnat et à poursuivre sa série de succès d’une année.

Joey Logano, le seul pilote à avoir assuré sa place dans les quatre derniers, rejoint Harvick au premier rang tandis que les autres concurrents complètent le top huit. Brad Keselowski commence à côté de Chase Elliott sur la deuxième ligne, ce qui est essentiel étant donné qu’il se trouve actuellement juste au-dessus de la ligne de coupure et qu’il aura besoin d’une solide performance pour garder ses espoirs de championnat en vie.