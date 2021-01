T

a Only Way Is Essex a rendu hommage à l’ancien membre de la distribution Mick Norcross après sa mort à l’âge de 57 ans.

L’homme d’affaires, devenu célèbre en tant que propriétaire de la discothèque Sugar Hut de la série ITV, a été retrouvé mort jeudi après-midi à son domicile de Bulphan, dans l’Essex.

Selon un communiqué publié sur Instagram, l’équipe derrière l’émission est «choquée et profondément attristée» par la nouvelle.

Ils ont ajouté: «Il était extrêmement populaire auprès des acteurs, de l’équipe et du public. Charmant, généreux et hôte de plusieurs des événements les plus glamour d’Essex, Mick nous manquera tous.

«Nos pensées vont à sa famille et à ses proches en cette période difficile.»

Il est apparu pour la première fois sur Towie en 2011 lors de la deuxième série de l’émission – et son fils Kirk, 32 ans, faisait partie du casting original.

Sa mort n’est pas considérée comme suspecte.

Des dizaines de stars de Towie ont rendu hommage à Norcross depuis l’annonce de sa mort, notamment Gemma Collins, James Argent, Lauren Goodger et Mario Falcone.

Norcross a été présenté à Towie en tant que propriétaire de la discothèque Sugar Hut à Brentwood, Essex, le site de nombreux arguments célèbres du programme entre les membres de la distribution.

(

Gemma Collins fait partie des stars qui ont rendu hommage à Mick

/ Gemma Collins / Instagram)

Il a quitté le spectacle en 2013 en disant que la place de choix du lieu dans le spectacle avait endommagé sa marque.

Il aurait vendu la cabane à sucre en 2019.

La police d’Essex a déclaré dans un communiqué jeudi: «Nous avons été appelés à une adresse à Brentwood Road, Bulphan peu avant 15h15 le jeudi 21 janvier. Malheureusement, un homme à l’intérieur a été déclaré mort.

«Sa mort n’est pas considérée comme suspecte et un dossier sera préparé pour le coroner.»