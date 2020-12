T

L’exploitant de la seule auberge galleried restante de Londres – du balcon duquel Charles Dickens aurait lu A Christmas Carol – a parlé de sa détresse d’avoir à superviser sa toute première fermeture de Noël.

Tom Flynn gère le George Inn at Southwark pour le géant des pubs Greene King, qui loue le pub classé du XVIIe siècle au National Trust.

À l’époque de Dickens, c’était un café, et le lieu historique est mentionné dans Little Dorrit.

Le George avait une liste complète de réservations, mais au lieu de cela, il fermera après le placement du capital dans le niveau 3.

M. Flynn a vendu des pintes de bière blonde et artisanale pour seulement 2 £ et de la bière en fût pour 1,49 £ hier soir dans le but de changer autant de pintes que possible. D’énormes stocks de nourriture restants seront donnés à une banque alimentaire de Borough High Street.

(

Le George avait une liste complète de réservations, mais au lieu de cela, il fermera à partir d’aujourd’hui après le placement de la capitale dans le niveau 3

/ Greene King)

Il a déclaré au Standard: «Au moins, cela aidera les familles aux prises avec la pandémie.

“Moi et l’équipe, nous avons été totalement dévastés hier – s’il y a quelque chose avec quoi nous échangeons, c’est Noël. Nous voyions le commerce augmenter, ce qui le rend encore plus frustrant.”

Karen Bosher, qui supervise les pubs londoniens de Greene King, a déclaré qu’elle avait fermé 134 sites dans la capitale hier.

Ces pubs voient généralement une augmentation de 50% du commerce le jeudi avant Noël seulement.

Au lieu de cela, Mme Bosher a déclaré que cela coûtait à l’entreprise 5000 £ en moyenne par pub fermé. Il s’ajoute à la dépense de «centaines de milliers» de livres sterling pour acquérir des licences de trottoir, du mobilier et de la nourriture supplémentaire pour répondre à l’exigence de «repas substantiel» du niveau 2 – uniquement pour que les pubs de Londres soient ouverts pendant seulement 13 jours.

Selon l’organisme commercial UKHospitality, jusqu’à 160000 emplois pourraient être perdus à la suite du passage de Londres au niveau 3.

«C’est la première fois de son histoire que le George ferme à Noël.

“Le George sera-t-il toujours là l’été prochain? Oui, mais cette fermeture met des milliers de personnes dans des difficultés”, a déclaré Mme Bosher. «Je fais rage aujourd’hui d’une manière que je n’avais pas auparavant.

«Le gouvernement semble vraiment ignorer cet appel de mai qui est lancé [from hospitality]. On ne pouvait pas crier plus fort.

“Le centre de Londres est une partie importante de notre économie de pub à Greene King … Il faut reconnaître que d’ici là [reopening] nous aurons une hémorragie d’argent. Nous allons maintenant envisager une stratégie de réouverture … nous devrons être prudents. Nous avons raté notre Noël.

en relation

«Nous pouvons nous offrir un certain degré de protection, mais même les grandes sociétés de pub opérant à Londres, même les grandes entreprises comme nous ne peuvent pas continuer [like this] pour toujours.”

Greene King, qui gère plus de 3 100 pubs, restaurants et hôtels à travers le Royaume-Uni, va supprimer 800 emplois et fermer 79 sites à la suite de la pandémie.

Londres abrite 3680 pubs, selon le BBPA. Son patron, Emma McClarkin, a qualifié le Tier 3 «un autre clou dans le cercueil».