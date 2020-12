B

fr Ainslie a connu une journée torride sur l’eau alors que son équipe Ineos UK a connu des difficultés techniques lors de la première journée d’essais de l’America’s Cup jeudi.

Des quatre équipes en action dans la série mondiale de l’America’s Cup, Ineos a été les seules à ne pas repartir avec un point.

L’équipe a signalé des problèmes avec son bateau, Britannia, juste avant le début de la première course contre le New York Yacht Club American Magic.

Mais ils ont récupéré à temps pour prendre le départ pour atteindre la première porte à 50 secondes de retard avant de se dégager pour une victoire de cinq minutes.

Encore une fois, cela s’est avéré une course contre la montre pour surmonter des problèmes techniques pour atteindre la ligne de départ de la deuxième course contre Luna Rossa Prada Pirelli, mais ils ne l’ont fait que pour se retirer au cours de la course et retourner à leur base.

en relation

Le problème réside dans un système de cantilever à foil, produit par les champions en titre Team New Zealand en tant que concepteurs de la règle de classe pour les nouveaux bateaux.

«C’est un problème un peu plus vaste», a déclaré Ainslie. «C’est un problème depuis le premier jour de cette classe. Toutes les équipes ont travaillé ensemble pour essayer de le résoudre, mais ce n’est toujours pas résolu.

«Ce n’est certainement pas de notre faute, c’est du matériel fourni et vous ne pouvez pas passer le temps et l’énergie que vous consacrez à ces campagnes et perdre deux courses. Ce n’est pas très sympa.

«Ce serait bien pire si cela se produisait dans la série challenger ou dans la Coupe… Je pense que ce serait dommage que cela décide de la série.

Ainslie et Ineos reprennent la course vendredi, mais leur skipper, quadruple champion olympique, a averti qu’ils pourraient avoir du mal à prendre le départ.

Il a ajouté: «L’équipe travaillera toute la nuit pour résoudre le problème. Je suis convaincu qu’ils vont régler le problème. mais je ne peux pas garantir que nous serons en course. Nous déplacerons le ciel et la terre pour y être. Nous aimons tous courir, c’est une si grande opportunité pour toutes les équipes, alors nous voulons être là-bas.