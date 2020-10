L’erreur sur scène du “Chavo del 8” dont tout le monde parle | Instagram

Une erreur qui n’est pas passée inaperçue par les internautes et les adeptes de la série la plus populaire de la télévision mexicaine, “El Chavo del 8”, qui a rendu viral le moment qui s’est produit dans l’un des épisodes du programme mémorisé.

C’est dans l’un des nombreux clips de “Chavo del 8” qui circulent sur Internet que les internautes ont remarqué l’erreur dans l’une des scènes où “Quico”, le personnage joué par Carlos Villagrán, apparaît.

Combien se souviendront, “Quico“C’était un enfant qui vivait seul avec sa mère” Doña Florinda “, un personnage joué par Florinda Meza.

L’une des caractéristiques physiques qui le distinguait étaient ses pommettes bombées qui l’ont amené à avoir une diction très particulière, qui complétait son image d ‘«enfant gâté».

C’est la même caractéristique qui l’a amené à faire rire ses autres voisins du quartier, dont le personnage principal “El Chavo del 8“, le même qui l’a amené à mettre des noms louches tels que” joues maigres de truie “ou la phrase” maintenant il t’a cassé les joues “quand les deux se disputaient.

Cependant, dans l’un des épisodes, les pommettes gonflées de “Quico” ont disparu comme par magie, ce qui a amené les utilisateurs à en déduire que l’artiste a oublié de caractériser son visage et que personne dans la production ne l’a remarqué. que vous pouvez corroborer dans une vidéo que nous vous montrerons plus tard.

Il est à noter que le matériel montre une compilation de l’une des nombreuses erreurs que la série a eues tout au long de sa diffusion et dont certains fans n’ont peut-être pas réalisé, détaille-t-il.

C’était dans l’épisode des “Chocarrero Spirits”, qui appartient à la saison 1977, à une époque où le visage de “Quico” était capturé par la caméra, ceci après avoir été insouciant pendant quelques instants apparaît sans ses joues gonflées.

Plus tard, il se rend compte de son erreur et gonfle ses joues en quelques secondes, cependant, le moment a été capturé devant les caméras, voir dans la vidéo suivante.

Carlos Villagrán Eslava a donné vie au personnage de “Quico” qui dans la série s’appelait Federico “Quico” Mátalas Corcuera qui aurait 9 ans.

C’est en 1971, lorsque les deux génies Villagrán et “Chespirito” ont coïncidé lors d’une fête que Roberto Gómez lui-même avait organisée, Carlos Villagrán aurait été invité par Ruben Águirre eux-mêmes qui, lors de cette réunion, a réalisé un croquis qui a impressionné Gómez Bolaños, qui a ensuite rejoint Carlos (Quico) à certains de ses programmes, notamment “El Chavo del 8“et” El Chapulín Colorado “.

Cependant, pour Carlos Villagrán Eslava, “Quico” qui avec ses phrases drôles et préférées telles que: “Je ne t’aime pas!”, “Je me donne!”, “Oh, tais-toi, tais-toi, tais-toi je désespère … .ras! “,” Quelles choses, non! “,” Que voulait-il me dire? ” et “rabble, rabble … prr!”, lui a donné une renommée mondiale et l’a amené à être l’un des personnages les plus aimés et emblématiques de la série.

Cela, parmi de nombreux autres moments de l’émission la plus populaire d’Amérique latine, a été rappelé ces derniers jours après la publication de la nouvelle que la série avait été retirée de l’antenne.

Cela a été diffusé sur le réseau Televisa à ce jour, généralement à midi, cependant, une décision découlant de certains différends sur les droits de la série l’a retirée des écrans.

Une décision que les téléspectateurs ont totalement désapprouvée car le programme est synonyme de divertissement et de plaisir sain depuis plusieurs générations, dont beaucoup ont grandi avec la grâce et les aventures de Chavo del 8.

Maintenant, c’est la chaîne YouTube Chronos Films TV qui a fait une compilation des moments les plus drôles et les plus révélateurs de la série, avec des erreurs et des bloopers qui vous feront rire et découvrir des choses que vous ne saviez peut-être pas sur l’une des séries mexicaines préférées.