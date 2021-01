La présidence de Donald Trump a été soulignée par un défilé de moments qui semblent se produire il y a des décennies. Vous vous souvenez quand Trump était l’intimidateur du sommet du G7? Et quand il a prétendu qu’il était chauffeur de camion lors d’un événement à la Maison Blanche? Ses récents exploits retiennent davantage l’attention. Avoir votre nom lié à une émeute et à d’innombrables scandales peut remplir la mémoire très rapidement.

Mais avec son temps au pouvoir qui touche à sa fin et la peur saisissant certaines parties du pays après l’attaque du 6 janvier sur Capitol Hill, prenant du recul pour profiter de certains des plus anciens moments viraux de Trump. «Joy» pourrait être un peu exagéré pour certains, mais c’était à des moments où les abus du président étaient plus faibles et où les gens avaient juste besoin de secouer la tête. Difficile à croire, mais il y a eu des jours meilleurs ces quatre dernières années. Faites défiler vers le bas pour voir certains des fragments mémorables de l’héritage de Trump.

Smug avec l’Europe

(Photo: Document, .)

Lors du 44e Sommet du G7 à Québec, Canada, cette photo a capturé le décalage entre le président et ses «alliés». Peu de temps après, Trump a refusé de participer à une déclaration commune et a tiré sur ses collègues dirigeants mondiaux sur Twitter.

Breaker, Breaker Trump

(Photo: JIM WATSON, .)

Donald Trump est clairement un fan de camions et de camionneurs, du moment qu’ils votent pour lui. Très tôt, ce moment a attiré beaucoup d’attention grâce au président agissant comme un enfant avec un nouveau jouet brillant. A-t-il déjà conduit une voiture auparavant?

Le tondeur rencontre Trump

(Photo: Contributeur ., .)

Frank Giaccio, 10 ans, de Falls Church, Virginie, a écrit une lettre au président Trump en août 2017. L’attachée de presse Sarah Huckabee Sanders a lu la lettre au président, demandant l’honneur de tondre la pelouse à la Maison Blanche. En septembre de cette année-là, Giaccio a eu sa chance et cette photo est devenue un mème qui ne cesse de donner.

La fête des mille atouts

(Photo: Piscine, .)

Lorsque Donald Trump a organisé un repas pour le champion national de la NCAA Clemson Tigers en 2019, il est allé chez un ancien favori. Au lieu d’un dîner d’État composé de plats de grande qualité, Trump a opté pour la restauration rapide de McDonald’s, Burger King, Wendy’s et d’autres endroits. L’acte était censé être un compromis pendant la fermeture du gouvernement, mais il a fini par être une photo mémorable qui a suscité l’indignation et la moquerie.

Le Sharpie magique de Trump

(Photo: Chip Somodevilla, .)

Trump et son sharpie ont fait sensation lors de l’atterrissage de l’ouragan Dorian aux États-Unis, Trump affirmant que l’Alabama était sur le point de se faire virer. C’était une erreur et des experts ont tenté de le corriger. mais le président ne voulait pas. Il aurait donc sorti un stylo pointu et s’est assuré que l’Alabama était inclus dans le chemin de la tempête.

Trump aime Kim 2: DMZ

(Photo: Document, .)

Le président Trump est devenu le premier dirigeant américain à s’asseoir avec les dirigeants nord-coréens, rencontrant Kim Jong-un à deux reprises. La deuxième visite surprise a été le moment viral. Le président a traversé la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, entrant pour la première fois dans la nation communiste. Cela s’est malheureusement terminé sans aucun changement significatif.

Trump rencontre Kanye

(Photo: Piscine, .)

Trump a également invité une autre personne que les gens jugent instable à la Maison Blanche à Kanye West. C’est l’un des moments où la trajectoire étrange de Kanye ces dernières années rencontre celle de Trump, nous donnant un récit croisé pour envelopper notre cerveau.

Applaudissements de Nancy Pelosi

(Photo: Piscine, .)

C’est en fait plus une photo de Nancy Pelosi, mais cela aurait été possible sans Trump. Les applaudissements, qui sont vraiment des applaudissements et non le moment sarcastique que beaucoup ont prétendu être, ont fait le tour des médias sociaux et ont fait de Pelosi l’ennemi de Trump dans la politique de DC.

Trump joue la balle pandémique

(Photo: Drew Angerer, .)

Plus récente vient une photo de Trump jouant avec des enfants sur le terrain de la Maison Blanche. Bien qu’il puisse être distingué pour son incapacité à attraper le baseball, le timing est ce qui en fait vraiment un moment viral. Cela survient au milieu de la pandémie de coronavirus et lorsque la MLB allait démarrer malgré le virus qui sévissait toujours dans le pays. Avec près de 400000 morts aujourd’hui, cette photo a une signification différente en regardant en 2020.

Cette séance photo

(Photo: BRENDAN SMIALOWSKI, .)

Et enfin, que dire de cette image finale? Cela vient du début de 2020 avec les manifestations de Black Lives Matter à travers le pays, y compris à Washington, où des manifestants pacifiques ont été gazés et abattus avec des balles en caoutchouc pour que cette séance photo se produise.

