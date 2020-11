Découvrez les restaurants les plus chers du monde et le type de nourriture qu’ils proposent. Dans lequel aimeriez-vous dîner?

1- SUBLIMOTION – Ibiza, Espagne 2000 US $ par personne

Il est dirigé par le chef 2 étoiles Michelin Paco Roncero.

Axé sur la haute cuisine, SubliMotion promet de vous emmener dans un voyage expérimental que vous n’avez jamais vécu auparavant.

Le Groupe Grosby

2- ULTRAVIOLET – Shanghai, 820 $ US par personne

Le restaurant expérimental du chef Paul Pairet à Shanghai n’a pas la nourriture servie là-bas en tant que seul protagoniste.

L’expérience gastronomique, avec un menu dégustation de 20 à 25 plats, s’accompagne de sons et de visuels. L’idée est de combiner les émotions produites par les odeurs, les textures et les saveurs de la nourriture.

Le Groupe Grosby

4- PER SE – New York, 685 $ US par personne

Un restaurant reconnu par le chef Thomas Keller.

C’est la deuxième propriété du chef avec trois étoiles Michelin et présente son menu dégustation avec des techniques françaises classiques et les meilleurs ingrédients.

Le Groupe Grosby

4- MASA – New York, 595 $ US par personne



Masa Takayama, l’un des chefs sushis les plus renommés au monde, est à l’origine de ce restaurant new-yorkais qui propose des plats de grande qualité.

De plus, depuis le bar où les convives sont assis, vous pouvez contempler la cuisine ouverte et voir comment le chef lui-même exécute les plats qui vont être servis, ce qui améliore encore l’expérience.

Le Groupe Grosby

5- KITCHO, Kyoto, 460 $ US par personne



Dirigé par le chef Kunio Tokuaka, chaque plat qui y est servi – à base d’ingrédients locaux et de saison – est une œuvre d’art.

De plus, les vues que le restaurant offre sur la rivière voisine et les collines escarpées qui entourent la région accompagnent la fête.

Le Groupe Grosby

6- MAISON PIC, Drôme, France, 445 $ US par personne



C’est un restaurant français légendaire, dirigé par la chef Anne-Sophie Pic, l’une des rares cuisinières au monde à diriger une cuisine trois étoiles Michelin.

Le Groupe Grosby

7- JOËL ROBUCHON, Las Vegas, Nevada, 418 $ US par personne



Tenu par le célèbre chef, également français, Joël Robuchon, ce restaurant trois étoiles Michelin est connu pour le caviar Osetra (avec de la crème de chou-fleur moelleuse et de la gelée d’asperges vertes).

Le Groupe Grosby

8- HÔTEL DE VILLE, Crissier, Suisse, 415 $ US par personne



Les spécialités proposées comprennent le filet d’agneau, les moules au safran, le caviar Imperial Ossetra. Le regretté chef Benoît et son épouse Brigitte Violier ont été les premiers à remporter des étoiles Michelin pour le restaurant, désormais dirigé par le chef Franck Giovannini.

Le Groupe Grosby

9- GUY SAVOY, Paris, France, 405 $ US par personne



Guy Savoy est en charge du restaurant qui porte son nom dans la Monnaie, face à la Seine et à proximité de la célèbre île de La Citè.

Dans son menu dégustation, d’une exécution impeccable, la soupe aux artichauts à la truffe noire ne manque pas, l’un de ses plats les plus emblématiques.

Le Groupe Grosby

10- ALAIN DUCASSE AU PLAZA ATHENEE, Paris, France, 400 $ US par personne



Un autre des restaurants d’Alain Ducasse à Paris. Cela continue de maintenir ses trois étoiles Michelin. dont le même guide dit que «les ingrédients sont exemplaires, la cuisine est élevée au rang d’art et ses plats sont souvent voués à devenir des classiques».