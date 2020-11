«100 ans» de Carlos Rivera est un défi viral sur Tik Tok | Instagram

Le chanteur mexicain Carlos Rivera fait danser tous ses fans en imposant de nouveaux pas après avoir créé une danse amusante qu’il a partagée TIC Tac et Instagram après sa dernière sortie, dans laquelle il est accompagné de Maluma et du mariachi Gama 1000.

Le 19 novembre, l’artiste de Huamantla, Carlos Rivera a annoncé la sortie de sa dernière chanson “100 ans“avec lequel il entend” sauver la tradition de la musique mexicaine et du mariachi “, a-t-il déclaré.

De cela découle cette occasion dans laquelle le célèbre ancien universitaire s’est joint à Jesús et Chadbi pour créer une danse qui atteindra l’atmosphère de ses fans et étaient les plateformes de médias sociaux où l’artiste pop a partagé la chorégraphie animée.

Ce qui a immédiatement commencé à ajouter la participation de ses fans qui ont reproduit les étapes du réseau social populaire.

Il faut se rappeler que la nouvelle version a retenu l’attention de tous ses fans qui seraient déjà impatients d’avoir de nouvelles nouvelles sur un nouveau matériel de Rivera et en plus de cela s’ajoute l’intervention de Maluma, quelque chose qui se passerait pour la première fois entre eux.

C’est pourquoi maintenant l’artiste de 34 ans, Carlos Rivera a décidé de créer ce nouveau défi qui accompagne le matériau récent qu’il considère déjà comme l’un des favoris des admirateurs des deux.

Dans une courte vidéo qui apparaît sur le propre compte Instagram de Rivera, vous pouvez voir certaines des étapes qui composent ce nouveau défi lui-même, qui a provoqué diverses réactions.

La publication a déclenché une grande fureur parmi les adeptes de la star de la musique, Carlos Rivera, lorsqu’il est apparu avec deux des mariachis les plus populaires sur les réseaux sociaux pour leurs chorégraphies synchronisées, certains des commentaires étaient les suivants:

Cute Mexicans 2.0 hahaha quel art avez-vous comme mariachis ou requetoneros.

Ahhh bueee … envoie-moi une demi-douzaine de mariachis sur mon balcon avec toi inclus, bien sûr

Mon Dieu !!!!

Ils ont exprimé certains des commentaires où ils ne pouvaient pas rater des émoticônes de visages de cœurs, des applaudissements et des flammes soulignant la galanterie du chanteur et de ses compagnons.

De même, les fans de l’interprète de “Restons avec nous” l’ont supplié de partager la vidéo complète puisqu’elle ne dure que quelques minutes.

La chorégraphie commence avec le thème régional mexicain mais combine un rythme reggaeton qui apparaît à la fin du court métrage.

En attendant, vous pouvez déjà écouter la nouvelle chanson qu’il joue en duo avec Maluma, “100 años”, disponible sur la plateforme YouTube.

En revanche, ces derniers jours, Carlos Rivera a partagé sa grande popularité auprès de ses fidèles fans très excités et non seulement à cause de ce qu’il a réalisé en musique mais aussi parce qu’il s’est également positionné comme l’un des favoris sur les réseaux sociaux.

Nous sommes déjà plus de 6 millions dans cette famille Instagram. Merci de me suivre. C’est beaucoup plus à partager ensemble. J’adore.

En ce moment, ses fidèles fans ont manifesté pour continuer à lui montrer tout leur soutien et leur affection à travers quelques commentaires et divers autocollants de cœurs et d’applaudissements.

Actuellement, Carlos Rivera apparaît également dans l’émission de Who is the mask? où il est membre de l’équipe de recherche sur la réalité qui diffuse tous les dimanches à 8h30 du soir, qui est également suivie en direct en ligne sur le site officiel de lasestrellas.tv

De même, il participe au programme de talents «La Voz España» où il collabore en tant que coach dans l’équipe de Laura Pausini, les deux ont également réussi à établir une très bonne amitié comme ils l’ont partagé dans diverses publications.