Les experts à l’origine du dernier rapport annuel «1000 entreprises pour inspirer la Grande-Bretagne» ont souligné à quel point le succès des petites et moyennes entreprises (PME) sera crucial dans la reconstruction de l’économie britannique post-Covid.

Le London Stock Exchange Group a publié mardi la septième édition de son rapport largement lu.

Le document de recherche est une “célébration annuelle de certaines des PME les plus dynamiques et les plus dynamiques du Royaume-Uni”, qui vise également à examiner l’environnement économique auquel font face les petites entreprises et les tendances actuelles destinées à “façonner l’avenir de l’économie britannique. “.

Le rapport est publié chaque année par le London Stock Exchange Group

En publiant le rapport, le directeur général du London Stock Exchange Group, David Schwimmer, a déclaré: «Ce rapport met en évidence le rôle vital des PME dans la croissance économique, l’innovation et la création d’emplois à travers le Royaume-Uni.

«En cette année difficile pour les entreprises, il est plus important que jamais de mettre en lumière ces histoires de résilience et d’entrepreneuriat.

“Le succès des PME britanniques est crucial alors que nous reconstruisons une économie post-COVID-19, et le London Stock Exchange Group s’est engagé à aider les entreprises en croissance à réaliser leur potentiel.”

La chancelière de l’ombre, Anneliese Dodds, a fait écho à ses commentaires.

Le député a écrit dans un avant-propos au rapport qu’il “raconte une histoire fascinante sur la capacité des entreprises britanniques à prospérer face à un environnement économique incertain”, et a déclaré que “la reprise économique nous obligera à être ambitieux sur notre pays. futur – et ambitieux pour nos PME “.

Le chancelier fantôme a écrit dans le rapport que la reprise post-Covid exigera d’être «ambitieux pour nos PME»

Le Dr Adam Marshall, directeur général des chambres de commerce britanniques, a souligné dans le rapport qu’en raison de la combinaison du Brexit et de la pandémie de Covid-19, “la pression sera forte pour certaines petites et moyennes entreprises” au cours de l’année. viens.

Il a écrit qu ‘”il n’a sans doute jamais été aussi important de reconnaître et de soutenir l’innovation qui anime les entreprises britanniques prospères”.

Mais le Dr Marshall a également fait valoir qu’après Covid, le Royaume-Uni a “une occasion historique de refondre l’environnement des affaires au Royaume-Uni, permettant aux entreprises de saisir des opportunités sur de nouveaux marchés et de créer de la richesse et de la prospérité à travers le Royaume-Uni”.

Il a écrit: “La perturbation pour certains signifiera une opportunité pour d’autres – en particulier les incroyables innovateurs et entrepreneurs britanniques mis en évidence dans ce rapport.”

GAIL’s Bakery faisait partie des entreprises londoniennes mises en évidence

Le secrétaire économique au Trésor, John Glen MP, a déclaré que les PME “créent des emplois, stimulent notre reprise économique et construisent les industries de l’avenir”.

Cette année, Londres a ajouté plus d’entreprises inspirantes à la liste que toute autre région du Royaume-Uni, avec 229 entreprises basées à Londres.

Le sud-est a vu 152 de ses PME figurer sur la liste, dont 98 de l’est de l’Angleterre, 96 du nord-est et 86 du Yorkshire et du Humber.

Le projet de recherche national a révélé que les 1000 entreprises répertoriées ensemble ont généré plus de 42000 emplois au cours des deux années précédant décembre 2019.

Ils ont également réussi à enregistrer un taux de croissance annuel moyen des revenus de 41,2%.

Les secteurs les mieux représentés parmi la sélection innovante étaient l’ingénierie et la construction, la fabrication et les aliments et boissons.

Les noms londoniens qui seront salués comme inspirants cette année incluent la boulangerie GAIL’s Bakery, qui a été lancée à l’origine à partir d’un seul endroit au nord de Londres – Aspinal of London, et le fabricant de produits d’hygiène, Allied Hygiene.

Une base de données consultable complète de toutes les entreprises ainsi qu’un pdf téléchargeable de la publication peuvent être trouvés en ligne à www.1000companies.com.