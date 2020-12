T

Ce sont les 12 délinquants violents les plus recherchés à Londres.

Scotland Yard a publié les clichés alors que la force appelait les individus à se rendre pour «éviter que Noël ne soit ruiné pour votre famille et vos amis».

Les contrevenants sont recherchés pour des infractions telles que le vol qualifié, les lésions corporelles graves et le trafic de drogue.

Parmi le groupe se trouvent Margarita Vasileva, 28 ans, qui a été condamnée pour des vols de victimes qui ont été ciblées par un gang dans Regent Street en 2016, et Amanda Graham, 44 ans, qui a des antécédents de violence, et a commis un cambriolage dans Queens Drive, Highbury, en mars 2017.

La police du Met a déclaré que Vasileva, sans adresse fixe, et Graham, du nord de Londres, étaient recherchés lors d’un rappel en prison.

La surintendante Claire Smart, du Groupe de travail sur les crimes violents, a déclaré: «À moins de deux semaines de Noël, nous intensifions nos efforts pour arrêter ces personnes et les appréhender pour leurs crimes.

«Depuis juillet, nous avons arrêté plus de 850 délinquants à risque élevé et ce nombre augmente régulièrement.

Police métropolitaine: 12 Noël les plus recherchés 2020

SahalYusufMetPoliceXmas141220.jpg

Sahal Yusuf

police métropolitaine

MarkGoldsmithMetPoliceXmas141220.jpg

Mark Goldsmith

police métropolitaine

MitchelPageMetPoliceXmas141220.jpg

Page de Mitchel

police métropolitaine

Adam Marsh

police métropolitaine

Robert Whitehead

police métropolitaine

Amanda Graham

police métropolitaine

Terrance Wong

police métropolitaine

Eddie Spagnol

police métropolitaine

Stephen Rice

police métropolitaine

Oluwamayowa Akinola

police métropolitaine

Mark Moloney

police métropolitaine

Margarita Vasileva

police métropolitaine

«Notre message est clair – nous n’arrêterons pas de vous chercher tant que vous ne serez pas arrêté. Faites ce qu’il faut et rendez-vous au poste de police le plus proche pour éviter que Noël ne soit ruiné pour votre famille et vos amis. Vous ne pourrez pas échapper à la justice pour toujours. »

Stephen Rice, 41 ans, qui a menacé une victime avec un couteau et lui a jeté une brique à Bexley, dans le sud-est de Londres, en janvier 2016 Eddie Spagnol, 22 ans, d’Ilford, qui a été condamné pour un coup de couteau, des dommages criminels et la possession d’un couteau pendant un incident à Dagenham en décembre 2017, Robber Terrance Wong, 35 ans, qui n’a pas comparu devant la Harrow Crown Court pour une infraction en 2018 où il a volé une grosse somme d’argent. Il a violé un ordre communautaire en février 2019 Le voleur de cyclomoteur Mark Moloney, 23 ans, a effectué un smash-and-grab à Duke Street, Mayfair, en mai 2019Oluwamayowa Akinola, 25 ans, n’a pas comparu devant le tribunal de première instance d’Uxbridge en relation avec une agression grave à Brunel University, Hillingdon, en juin 2019 Le cambrioleur Mark Goldsmith, 55 ans, est recherché pour un raid à Westminster en janvier et un autre à Peckham huit mois plus tard Le voleur à pointe de couteau Sahal Yusuf, 25 ans, n’a pas comparu devant le tribunal pour avoir menacé une victime à Southall Adam Marsh, 36 ans , a agressé un agent de police à Ealing en 2017Mugger Mitchel Page, 21 ans, a frappé et donné des coups de pied sur une victime pour lui voler sa carte bancaire sur Kingsland Road, Shoreditch en juin 2017Robert Whitehead, 45 ans, est recherché en prison pour avoir enfreint les conditions du permis après avoir été initialement condamné pour un vol à Shooters Hill, Greenwich en janvier 2017

Quiconque voit l’un des 12 est invité à appeler la police au 101, 999 en cas d’urgence ou Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111.