À son prix de 299 $, le nouveau casque Oculus Quest 2 amélioré est susceptible d’attirer beaucoup de nouvelles personnes dans la réalité virtuelle. Et bien que la plate-forme Quest soit beaucoup plus verrouillée et organisée que le Far West de SteamVR, il y a encore beaucoup de choses qui sortent tout le temps, il peut donc être difficile de savoir par où commencer avec la bibliothèque.

Si vous venez de prendre une quête 2, voici quelques nouveaux jeux pour commencer. Ce n’est pas du tout une liste exhaustive, car nous nous sommes concentrés sur les titres qui tirent le meilleur parti des capacités améliorées du nouveau casque. Mais cela devrait vous donner une idée de l’étendue des expériences disponibles sur la plateforme.

The Walking Dead: Saints et pécheurs

Le «titre de lancement» le plus en vue de la quête 2 est The Walking Dead: Saints and Sinners. C’est un jeu de survie d’horreur à la première personne qui est sorti à l’origine pour les casques PC VR plus tôt cette année, puis PlayStation VR quelques mois plus tard.

Si vous recherchez un jeu substantiel et long d’une portée comparable à ce que vous trouverez sur des plates-formes non-VR – et si cela ne vous dérange pas de la violence extrêmement graphique – Saints and Sinners est un bon exemple. Le jeu n’est pas conçu pour des rafales de jeu rapides ou des actions rapides, mais vous plongera dans des missions immersives à la Nouvelle-Orléans où vous passerez une grande partie de votre temps à fabriquer des armes et à gérer des ressources.

Le jeu semble raisonnablement bon sur le Quest 2, bien que certains de ses environnements plus sombres me font souhaiter que le casque utilise des écrans OLED comme son prédécesseur. Mais la résolution et la fidélité graphique générale sont beaucoup plus élevées sur le Quest 2, ce qui en fait globalement une meilleure expérience sur le nouvel appareil.

Pour un casque dont Facebook espère clairement qu’il élargira le marché de la réalité virtuelle, ce n’est peut-être pas le titre de marque le plus approprié. Je ne le recommanderais à personne comme premier jeu VR – non seulement les commandes sont assez complexes, mais il utilise le stick analogique pour la libre circulation, ce qui signifie que vous êtes beaucoup plus à risque de mal des transports. L’engagement envers les commandes conventionnelles s’étend aussi loin que la mécanique furtive du jeu, où vous devez appuyer sur un bouton pour s’accroupir plutôt que de le faire avec votre corps. Même en tant qu’utilisateur expérimenté de la réalité virtuelle, j’ai parfois trouvé cela un peu trop.

Pourtant, si vous savez dans quoi vous vous embarquez, il s’agit d’une vitrine incroyablement intense pour le matériel Quest 2.

Population: une

Population: One vient de sortir il y a quelques jours, et c’est l’un des jeux les plus ambitieux disponibles sur la quête: une bataille royale en réalité virtuelle de type Fortnite / PUBG. L’action du dernier joueur se déroule de manière très similaire à ces deux jeux, y compris même un mécanicien de construction de style Fortnite.

Il y a aussi une assez grande torsion, en ce sens que vous pouvez escalader n’importe quelle surface et glisser sur n’importe quel précipice. C’est un peu comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sauf que les gens essaient de vous tuer avec des mitraillettes, et vous devez planer en tendant les bras et en faisant semblant d’être un oiseau.

En tant qu’exclusivité Oculus Quest à 29,99 $, il est difficile de dire si Population: One a une chance de constituer une base de joueurs aussi durable que les jeux de bataille royale dominants dans le monde qui existent déjà. Ces jeux ne fonctionnent vraiment qu’à grande échelle.

Mais d’après ce que j’ai joué jusqu’à présent, je pense qu’il vaut la peine de garder un œil dessus. Les commandes sont intelligemment conçues – je trouve en fait la construction en VR beaucoup plus facile que dans Fortnite – et le format VR donne à l’action un avantage intense que je n’ai pas ressenti depuis que je me cachais dans les salles de bain au début de PUBG.

Fantôme: Opérations secrètes

Phantom: Covert Ops est un nom extrêmement ennuyeux, mais il s’avère être l’un des jeux les plus hilarants auxquels j’ai jamais joué – d’une excellente manière.

Il s’agit, comme son nom l’indique, d’un jeu furtif axé sur la furtivité le long des lignes thématiques de Splinter Cell. Le problème est qu’il est toujours difficile pour les contrôleurs VR de recréer de manière réaliste les mouvements que vous feriez lors de l’infiltration d’une base à pied. So Phantom: Covert Ops se déroule entièrement dans… un kayak.

C’est vraiment du génie. La locomotion est toujours un problème en VR, et les jeux assis qui se déroulent dans des cockpits ou des véhicules ont tendance à être beaucoup plus confortables. Et quel mode de transport utilise le plus vos bras tout en gardant vos jambes parfaitement immobiles? Oui. Kayaks.

Phantom: Covert Ops ne se limite pas seulement à vous faire pagayer à travers les niveaux, bien sûr. Vous avez un tas d’équipements allant des lunettes de vision nocturne au fusil de précision à portée de main une fois que vous avez posé votre rame, et ramasser ces objets au bon moment est essentiel pour réussir. Le jeu est assez indulgent lorsqu’il s’agit de vous permettre de vous sortir de situations où les choses tournent mal, mais vous ne marquerez pas beaucoup de cette façon.

J’adore Phantom: Covert Ops pour me pencher sur un design extrêmement spécifique qui fonctionne si bien sur son matériel. L’Oculus Quest est aussi bien adapté à cela que les guitares en plastique l’étaient à Guitar Hero. Ce n’est pas le jeu le plus époustouflant auquel vous jouerez jamais, et la conception finit par se sentir un peu par cœur, mais vous ne pouvez pas lui reprocher de fonctionner aussi bien qu’il le pourrait dans ses limites.

Holopoint

Holopoint est l’un de mes jeux préférés des premiers jours des HTC Vive et Oculus Rift d’origine. Il vient juste de sortir sur Quest, et maintenant je l’aime encore plus. Ce jeu n’est pas fait pour vous si vous recherchez une expérience visuellement époustouflante, mais il réussit toujours à être l’un des jeux VR les plus intenses physiquement.

En gros, vous êtes dans un dojo avec un arc et une flèche, et des cubes commencent à apparaître autour de vous, et vous devez leur tirer dessus tout en esquivant leurs tirs. C’est tout. C’est le jeu. Mais tirer un tas de flèches en succession rapide s’avère incroyablement exigeant et le résultat est un entraînement étourdissant et divertissant.

La version Quest 2 est géniale; les graphiques simples et l’accent mis sur le mouvement physique font de Holopoint un ajustement parfait pour le casque autonome. Cela est fortement recommandé si vous êtes intéressé par une action d’arcade ultra-rejouable qui montre le jeu VR à son meilleur cinétique.

Construction Apex

Si vous aimez l’idée de brandir un arc et des flèches en VR, mais que vous préférez quelque chose avec plus d’histoire, Apex Construct vaut le coup. C’est une aventure de science-fiction simple avec beaucoup de charme et un style artistique propre qui fonctionne bien sur la quête, même si la version PC a beaucoup plus de détails.

Sur la quête 2, Apex Construct a été amélioré pour prendre en charge des résolutions plus élevées, une physique plus avancée et d’autres effets visuels. C’est un bon exemple d’un titre VR raffiné et substantiel qui montrera ce que votre casque peut faire.

In Death: Unchained

Dans Death: Unchained est un robot d’exploration de donjon avec une mécanique de traversée soignée qui vous permet de vous déplacer dans le niveau en tirant votre arc et vos flèches. (Oui, un autre jeu d’arc et de flèche pour l’Oculus Quest.) C’était déjà l’un des plus beaux jeux de quête lorsqu’il est sorti en juillet, et les développeurs ont promis une mise à jour pour améliorer la distance de tirage, entre autres améliorations visuelles.

La mise à jour n’est pas encore disponible, mais le jeu vaut le détour de toute façon.

Pêche en réalité virtuelle

Real VR Fishing est un simulateur de pêche extrêmement froid qui était déjà l’un des jeux les plus accomplis techniquement sur la quête originale, et il est encore mieux sur la quête 2. Développé par une équipe en Corée du Sud, il vous permet de lancer votre ligne sur plusieurs des endroits du monde réel et quasi photoréalistes en Corée du Sud, et vous pouvez même écouter votre propre musique ou regarder YouTube pendant que vous pêchez via une interface vitrée intelligente.

Le rafraîchissement visuel de la Quest 2 est vraiment sympa, avec des poissons plus réalistes et une résolution plus nette. Regarder YouTube assis au bord d’une rivière n’est peut-être pas la chose la plus ambitieuse possible en réalité virtuelle, mais si l’idée vous plaît, je recommande vraiment Real VR Fishing.

Jusqu’à ce que tu tombes

Until You Fall est un robot d’exploration de donjon de style roguelite pour la quête avec un style artistique imbibé de néons et un système de combat à l’épée amusant et arcadey. Ce n’est pas tout à fait Hadès, mais c’est à peu près aussi proche que vous obtiendrez en VR en ce moment. Il y a beaucoup de possibilités pour mélanger et assortir les armes pour vous aider à aller aussi loin que vous le pouvez à travers le monde.

Cela peut devenir assez difficile, mais je le recommanderais également à tous ceux qui sont habitués aux roguelites et aux nouveaux jeux d’action en réalité virtuelle. Le combat est facile à comprendre, les visuels sont propres et il existe différentes options pour personnaliser l’expérience afin de la rendre aussi confortable que possible. C’est l’un de ces jeux qui vous fait vous sentir cool lorsque vous y jouez.

Dash Dash World

Dash Dash World est un nouveau jeu de course de kart pour la quête qui me rappelle beaucoup l’expérience incroyable de Mario Kart VR qui était brièvement disponible dans les arcades VR il y a quelques années. C’est loin d’être aussi impressionnant visuellement – et bien sûr, ce n’est pas du vrai Mario Kart – mais c’est ce qu’il y a de mieux: vous pouvez viser et tirer des power-ups tout en conduisant aux côtés de vos rivaux.

Il n’y a pas beaucoup de jeux de course Quest, mais celui-ci est mon préféré. Bien que la présentation ne soit pas très soignée et que le style artistique soit générique, il a tout ce que vous attendez d’un coureur de kart: une dérive solide, des pistes inventives et la possibilité de regarder par-dessus votre épaule et d’éliminer d’autres coureurs avec des armes ridicules.

Battre Saber

Je ne peux pas imaginer qu’il y ait beaucoup de gens qui achètent une Quest 2 qui ne connaissent pas Beat Saber, mais au cas où, vous devriez considérer le jeu de musique au sabre laser comme un achat essentiel. C’est un autre de ces jeux VR qui se sent beaucoup mieux sur la quête que n’importe quel casque qui implique un câble, et il vient d’être mis à jour avec un mode multijoueur. De plus, il y a un pack de musique BTS à venir le mois prochain, si c’est votre truc.

Très chaud

La version VR de Superhot fait déjà partie du canon VR, et c’est encore un autre jeu qui brille sur la quête. Éviter les balles et lancer des tasses à café au ralenti se sent beaucoup mieux dans le plus d’espace possible sans fil.

Il a déjà été mis à jour pour le Quest 2 avec un support de résolution plus élevée et de meilleures textures, bien que ce ne soit pas exactement un jeu connu pour ses détails texturaux. Il prendra également en charge le taux de rafraîchissement de 90 Hz une fois disponible dans les jeux.

Rez

Rez Infinite a fait ses débuts sur Oculus Quest aux côtés de Quest 2, et même s’il est déjà sorti sur pratiquement toutes les plates-formes de réalité virtuelle imaginables, si vous ne l’avez jamais joué auparavant, vous devez absolument le mettre en haut de votre liste. C’est peut-être le seul exemple d’un jeu vieux de plusieurs décennies qui donne l’impression d’avoir toujours été fait pour la réalité virtuelle; Le jeu de tir techno-alimenté de Tetsuya Mizuguchi visait toujours à intensifier l’expérience sensorielle, et il n’y a pas de meilleur moyen de le faire que de l’attacher à votre visage.