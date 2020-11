T

son week-end, la nouvelle anthologie de films de Steve McQueen, Small Axe, démarre avec Mangrove – qui se déroule dans et autour du restaurant caribéen éponyme dans les années 1960/70 Notting Hill. Mais la capitale a longtemps servi de toile de fond, de catalyseur, souvent presque un autre personnage, pour les cinéastes – ils ne peuvent tout simplement pas se lasser de la Big Smoke. Voici nos 20 meilleurs films de Londres.

Passeport pour Pimlico, 1949

(Film comique d’Ealing)

Une petite partie de Londres devenant, techniquement, un territoire étranger était l’intrigue de cette comédie d’Ealing de l’âge d’or. Trop idiot pour se produire dans la vraie vie, pensez-vous – jusqu’à ce que la bureaucratie entourant le Brexit plus tôt cette année semble suggérer que Kent aurait sa propre frontière. Sorti en 1949, Passport to Pimlico voit les habitants de la région (certes légèrement isolée) devenir une nation indépendante, exempte des misères du rationnement alimentaire – et a été nominé pour un Oscar et un Bafta pour son scénario. JT

(FILMS BFI)

Vapeur et vitesse, brouillard et saleté, thé et gâteau. C’est ce qui caractérise le Londres des Ladykillers, une fabuleuse comédie noire dans laquelle la bande de criminels impitoyables d’Alec Guinness, qui ont commis un vol de fourgonnette à Kings Cross Station, est douloureusement et mortellement déjouée, tout à fait par accident, par la douce petite vieille dame ultime. , La scintillante Mme Wilberforce de Katie Johnson. Je l’ai vu enfant et je n’oublierai jamais sa bizarrerie, son air macabre et à quel point cela a fait rire mon père. Je l’aime aussi. ND

(Walt Disney Company)

Ok, le vrai Cherry Tree Lane n’était en fait que l’étape 4 des studios Disney, en Californie – mais cela ne rend pas le Londres de 1964 Mary Poppins moins magique. De la grandeur de la maison familiale de la famille Banks aux toits en croûte de suie des balayages chim-chimineying, le film saisit fermement deux côtés distincts de Londres et les réunit pour former le film tout-chant et tout-dansant que nous connaissons et aimons. JB

(Parc Circus)

C’était le premier film entièrement en anglais du dieu de l’écran Michelangelo Antonioni et mettait en vedette Michael Hemmings en tant que photographe de mode londonien dans le Londres des années 60 qui capture par inadvertance un meurtre sur pellicule. Venez pour les stars – qui incluent tout le monde, de Sarah Miles à Jane Birkin, Vanessa Redgrave et la mannequin culte des années 60 Veruschka – restez pour l’incroyable cinématographie représentant un Londres des années 1960 étrangement vide et atmosphérique. AVP

(Canal 5)

Cinquante ans plus tard, la Notting Hill Gate représentée dans Performance est un endroit très différent. Mais même maintenant, restez longtemps – et tard – assez et il y a de fortes chances que vous finissiez par être invité dans le monde de certains bohèmes de l’ouest de Londres échoués dans le moule de Turner de Mick Jagger: toujours aussi bon exemple cinématographique que vous. découvrez les fous sombres mais alléchants en résidence qui font de Londres une ville pas comme les autres. HM

Le long vendredi saint, 1980

(Archives)

Un film de gangster glamour avec beaucoup de sang et de tripes, le Long Good Friday montre un Londres disparu depuis longtemps: l’un des garçons de barrow fait du bien et les Docklands sont marqués par des terrasses abandonnées au lieu de monstres bancaires. Bob Hoskins est terrifié dans le rôle de Harold Shand, un voyou de Stepney ambitieux et passionné de gentrification qui tente de courtiser les truands américains tout en esquivant l’IRA. Sa rage secoue l’écran, tandis qu’Helen Mirren ronronne alors qu’elle remet en place des plans qui ont mal tourné. DE

Ma belle laverie, 1985

(Publicité)

Réalisé par Stephen Frears et adapté d’un scénario de Hanif Kureshi, My Beautiful Launderette est un conte gay de passage à l’âge adulte qui se déroule à Londres pendant les années Thatcher, au milieu des relations complexes entre les communautés pakistanaise et anglaise. Pleine de personnages fascinants (dont Johnny, joué par un jeune Daniel Day-Lewis) et de moments cinématographiques inoubliables, Londres est lumineuse dans ce film décalé et incontournable. AVP

(Publicité)

Écrit et réalisé par Mike Leigh et mettant en vedette David Thewlis, Naked suit le dénouement mental d’un théoricien du complot mancunien au chômage qui déchaîne sa rage sur des inconnus sans méfiance alors qu’il se lance dans une odyssée nocturne à Londres. Une grande partie du scénario a été improvisée, ce qui donne au film un côté merveilleusement inattendu. Londres, comme toujours, fascine dans cette œuvre de génie sombre, monochromatique et claustrophobe. Une montre incontournable. AVP

(Publicité)

Habituellement, la différence entre avoir cinq ou dix minutes de retard au travail, manquer le tube est une question de vie ou de mort pour Gwyneth Paltrow dans cette comédie romantique charmante / déchirante et divisée qui réfléchit à l’importance de chaque instant. Nous suivons Paltrow comme elle le fait et ne la fait pas s’entraîner, même si elle passe par la sonnerie – petits amis gluants, problèmes de travail, accidents imprévus – de toute façon. L’amour avec l’espiègle John Hannah persévère partout; une morale heureuse pour ceux qui croient en «l’un». DE

(Imagenet)

C’est peut-être l’une des intrigues les plus improbables de tous les temps – l’actrice hollywoodienne fastueuse (Julia Roberts) tombe amoureuse du propriétaire d’une librairie de voyage au talon (Hugh Grant, faisant la première de plusieurs apparitions dans cette pièce), mais cela doit être le plus merveilleuse lettre d’amour à Notting Hill telle qu’elle était, avant que les banquiers ne s’installent. Scènes du marché aux fruits et légumes de Portobello Road et des étals d’antiquités, ainsi que toutes ces boutiques indie boho et cafés – dont la plupart sont partis depuis longtemps – sont capturés dans l’atmosphère. La célèbre porte bleue – au 280 Westbourne Park Road – a été vendue aux enchères plus tard cette année-là, pour près de 6000 £. KL

Journal de Bridget Jones, 2001

(Publicité)

Bridget Jones (Renée Zellweger) traversant Tower Bridge sur le chemin du travail le matin après sa première baise avec le patron sans scrupules, Daniel Cleaver (Hugh Grant, encore une fois), ou chargeant dans la neige glacée par Borough Market en sous-vêtements en satin à imprimé tigre pour attraper avec Mark Darcy (Colin Firth) ne sont que deux raisons de revoir cette glorieuse romcom. 19 ans plus tard, l’adaptation cinématographique du roman d’Helen Fielding reste fraîche et drôle, la seule différence étant que la mère de Bridget, Pamela, qui a les meilleures lignes – et extrêmement non PC – serait probablement censurée aujourd’hui. KL

(Publicité)

Il y a un moment formidable dans cette adaptation cinématographique du roman comique de Nick Hornby sur l’égoïsme, intitulé Will (Hugh Grant, encore une fois) se lie d’amitié avec le jeune Marcus (Nicholas Hoult) troublé, quand ils vont à Regents Park, et Marcus jette le pain fait maison de sa mère. de pain dans l’étang, tuant accidentellement un canard. Le film est vraiment une célébration du Londres contemporain dans sa forme la plus ordinaire et la plus charmante: des enfants s’amusent dans les cours d’école, des mamans se promenant dans Mothercare, des couples se baisant dans les bars. Rien d’extraordinaire, juste Londres telle qu’elle était à l’époque, et l’est encore largement, sous tout cela. KL

(Twentieth Century Fox)

Ce n’est pas souvent que nous sommes en mesure de trouver du réconfort dans un film de zombies post-apocalyptique, mais tel est 2020 – au moins notre propre épidémie virale n’est pas aussi grave que celle de 28 jours plus tard. L’horreur de Danny Boyle est séduisante pour une autre raison, cependant; c’est incroyable de voir le centre de Londres représenté tel qu’il est ici, totalement désert. La scène de poursuite de zombies dans la tour Balfron signifie que vous ne traverserez jamais cette partie de Tower Hamlets sans avoir les frissons non plus. JE

(Images universelles)

Ce n’est pas confirmé, mais je soupçonne que c’est le seul film, et certainement la seule comédie d’horreur, à se dérouler dans les environs verdoyants de Crouch End. D’une manière que vous ne pourriez trouver nulle part mieux que ce quartier londonien parfaitement ordinaire, plutôt chi-chi, pour lancer l’apocalypse des zombies. Si cela peut arriver ici … Malheureusement, la taverne Winchester, où Shaun et ses copains se traînent, n’existe pas réellement – ces scènes ont été tournées au duc d’Albany à New Cross (au sud de la rivière!), Depuis converti en appartements. ND

(David Appleby)

Il y a des impasses dans les voitures de tube et les bâtiments emblématiques de Londres qui partent en fumée dans cette adaptation du roman graphique d’Alan Moore. Situé dans un avenir dystopique où l’Amérique a été déchirée par la guerre civile et une pandémie ravage l’Europe (et ils disent que vous ne pouvez pas la rattraper), un combattant de la liberté masqué encourage le pays à s’unir contre le gouvernement. C’est le film pour lequel Natalie Portman a coupé ses serrures et son masque moustachu est devenu un symbole des mouvements de protestation à travers le monde. JE

(Publicité)

L’ode au nord de Londres qu’est Happy Go Lucky de Mike Leigh est un peu une gifle pour ceux d’entre nous qui se sentent nostalgiques d’une capitale pré-Covid (lire: nous tous). Des plans animés du marché de Camden se succèdent dans des scènes de club de pompage, tandis que les après-midi de l’appartement grungy de Poppy à Finsbury Park vous font presque rêver pour cette triste promenade de 6 heures du matin. Astuce: utilisez les leçons de conduite maniaque de Poppy comme un guide utile pour les ruelles sinueuses de Haringey. JB

(Publicité)

Un domaine municipal du sud de Londres est le décor de l’horreur hilarante et passionnante de la comédie de science-fiction de Joe Cornish, qui a donné à John Boyega sa première pause sur le thème de l’espace. Personne n’est réellement allé dans l’espace, au lieu de cela, la bande de gars qui agresse un voisin dans les premières minutes finit par protéger leur jungle de béton contre les extraterrestres terrifiants. La morosité d’un domaine fatigué a été magnifiquement capturée – tout comme l’ingéniosité et la ruse des enfants qui connaissent leur territoire comme le dos de leurs mains. ND

Paddington et Paddington 2, 2014 et 2017

(Studiocanal)

«Quand est-ce que Paddington 3 sort?», A tweeté Lauren Laverne, présentatrice de Desert Island Discs, le mois dernier. «J’ai l’impression que nous en avons vraiment besoin à ce stade.» Laverne comprend ce que la capitale a besoin de rappeler: l’esprit de bon voisinage de nos concitoyens, le charme des marchés de rue animés de Notting Hill et des croissants couleur bonbon, la majesté de nos monuments du Natural History Museum au palais de Buckingham. Si vous vous sentez désenchanté par le verrouillage, retirez le pain grillé et la marmelade. Il s’avère que tout ce dont vous avez besoin est de les revoir à travers les yeux enfantins d’un petit ours péruvien (et bien sûr, Hugh Grant). KS

(Publicité)

Cette histoire d’une écolière de Hackney et de ses amis est l’un des portraits les plus joyeux et vibrants de la capitale contemporaine. Écrit par Theresa Ikoko – qui l’a elle-même décrite comme «une lettre d’amour à Londres» – et Claire Wilson, la ville est aussi magnifique depuis un toit de l’Est de Londres que depuis le pont supérieur d’un bus. Et le troupeau de filles – une jeune distribution choisie dans de vraies écoles de la ville et réunies pour devenir de vraies copines – capture tout sur Snapchat. JT

(BBC / McQueen Limited / Des Willie)

Le premier film de la prochaine anthologie Small Axe de Steve McQueen (à partir de dimanche) se déroule dans et autour du restaurant Mangrove appartenant à des Trinidadiens sur All Saint’s Road, où des raids répétés de la police métropolitaine ont donné lieu à des manifestations et à de violents affrontements à la fin des années 1960 et au début. Années 1970. À la fois sérieux et sombre, et vertigineux et joyeux, le portrait de McQueen de la montée et de la rencontre d’une communauté, qui a abouti à une affaire judiciaire historique, est glorieux. ND

Small Axe commence avec Mangrove le 15 novembre à 21h sur BBC One et BBC iPlayer