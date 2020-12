Pat Sajak anime Wheel of Fortune depuis près de 40 ans, mais il y a un segment de l’émission dont il n’était pas un grand fan. Au cours de l’épisode de mercredi soir du jeu télévisé de longue date, un participant s’est souvenu des tournées de magasinage de l’émission, mais Sajak n’a pas tardé à étouffer cela dans l’œuf. “Les trois minutes les plus ennuyeuses de la télévision”, a-t-il déclaré.

L’ancien format de Wheel of Fortune impliquait des joueurs utilisant leurs gains pour acheter un grand choix de prix affichés sur une scène tournante, y compris des articles pour la maison et d’autres articles parfois aléatoires. Cet élément du jeu a été éliminé de la version syndiquée de l’émission en 1987, que Sajak a commencé à animer en 1983. S’adressant à la co-animatrice Vanna White des segments commerciaux, Sajak a déclaré: “Je ne les manque pas.”

“En rétrospective [you think], “ Oh, c’était plutôt amusant ”, mais, vraiment, c’était ce truc qui circulait avec le [contestant’s] la tête dans un cercle… Ce n’était vraiment pas la télévision passionnante », expliqua-t-il.« Nous aimons ça comme ça.

Cette citation n’était pas la première fois que Sajak exprimait son aversion pour le segment du shopping – au début des années 2000, il a répondu aux questions des fans sur son site Web, PatSajak, com, et a déclaré qu’il ne ramènerait pas l’ancien format. “Croyez-moi, c’était les deux minutes les plus ennuyeuses à la télévision alors que les acheteurs se demandaient s’ils voulaient la table de la salle à manger ou le lampadaire”, a-t-il écrit via Fandom.

La semaine dernière, l’animateur a critiqué de manière ludique un concurrent qui avait remis en question le choix de mots des producteurs en ce qui concerne son puzzle gagnant. “Non! Vous avez gagné! Ne discutez pas, Darin! … Vous avez le puzzle. Joueurs ingrats! Je l’ai eu!” S’exclama Sajak. “Non, je taquine juste. J’ai finalement craqué!”

Vendredi, l’homme de 74 ans a envoyé un message plus optimiste aux fans de la série, faisant équipe avec White et l’annonceur Jim Thornton pour une vidéo souhaitant un joyeux Noël aux téléspectateurs.

“Ho ho ho!” S’exclama Sajak alors que Thornton lui faisait écho. “Peut-être que je vais pratiquer mon elfe,” remarqua Sajak avant que White ne conclue avec, “Bonnes vacances de ‘Wheel’!” “Envoi d’amour et de joie aux meilleurs fans du monde!” la légende de la vidéo est lue. «#MerryChristmas, Wheel Watchers!»