La saison 19 de The Voice démarre avec enthousiasme lundi soir. Dans un aperçu de l’épisode de la première, diffusé sur NBC à 20 h HE, une candidate, Tamara Jade, impressionne suffisamment tout le monde pour que les quatre entraîneurs – Blake Shelton, John Legend, Kelly Clarkson et Gwen Stefani – tournent leurs chaises. pour elle. Jade a par la suite une grande décision à prendre, car c’est maintenant à elle de décider quel entraîneur elle veut avoir comme mentor.

Dans l’aperçu, Jade interprète une interprétation passionnante de “Cuz I Love You” de Lizzo, comme l’a noté PEOPLE. Dans les premières notes de sa performance, Clarkson et Legend ont retourné leurs chaises dans le but de faire entrer la chanteuse dans leur équipe. Bien sûr, il ne fallut pas longtemps à Shelton et Stefani. La performance a même fait jouer l’animateur Carson Daly, car on pouvait l’entendre dire que Jade «tuait».

Clarkson et Legend, étant les deux premiers à se retourner pour Jade, ont été complètement amoureux de Jade et de sa performance. Ils lui ont même ovationné une fois qu’ils ont pu retourner leurs chaises. Suite à sa performance, les différents entraîneurs ont chacun tenté d’expliquer pourquoi Jade devrait faire partie de leur équipe. «J’ai été la première personne à se retourner dès la première note parce que tu es incroyable», a déclaré Clarkson. «Ce n’est pas grave, tu vas être dans la finale. Tout le monde a besoin d’être inspiré en ce moment. C’est pourquoi ça s’appelle The Voice – tu veux quelqu’un qui émeut vraiment tout le monde, et c’est toi.

“Je pense qu’il serait utile d’avoir quelqu’un qui a participé à un concours vocal”, a-t-elle poursuivi, faisant référence au fait qu’elle était la première gagnante d’American Idol. “Je pense juste que tu devrais être dans mon équipe parce que je t’aime. Tu aurais l’air fantastique en violet.” La légende a alors plaisanté: “Je peux aussi acheter des vêtements.” Le chanteur de “All of Me” a poursuivi son plaidoyer en faveur de Jade, ajoutant: “Nous sommes déjà bien partis. Tout d’abord, le fait que vous puissiez chanter du rap [and] le fait que vous puissiez chanter ces grandes notes émouvantes. Ensuite, ce qui a scellé l’accord, c’est la toute fin de la chanson où vous l’avez chantée avec plus de grâce et de tendresse. C’est un peu comme: ‘Oh, elle peut tout faire.’ “Quant à savoir qui Jade va finalement choisir, les téléspectateurs devront se connecter à la première de la saison 19 de The Voice lundi soir pour le savoir.