2. «Phil Donahue, Burt Reynolds, Marlon Brando»

Bien que ce sketch Celebrity Jeopardy ne soit pas discuté aussi souvent que les quelques autres trouvés sur cette liste (peut-être en raison de l’absence notable de Sean Connery), c’est assez facilement l’un des meilleurs et, à mon avis, certainement l’un des plus drôles.

Le deuxième volet de la longue série de croquis SNL, Norm Macdonald resserre le script et perfectionne son imitation de Burt Reynolds tout en fournissant un excellent matériau pour l’impression hilarante espacée de Marlon Brando de John Goodman et l’imitation de Darrell Hammond, l’animateur de talk-show ambulant de jour, Phil Donahue. Notamment, quand il s’agit de Donahue, le vrai kicker ici est qu’il est le rare invité de Celebrity Jeopardy qui est assez intelligent pour connaître la plupart des réponses, mais son incapacité à s’empêcher de parler ou de moraliser l’empêche de marquer des points.

Pendant ce temps, Marlon Brando, fou, marmonnant, grignotant, complètement déconcerté et, finalement, à moitié nu, produit certains des rires les plus vifs de l’histoire de Celebrity Jeopardy. De plus, le point de vue de Norm Macdonald sur Burt Reynolds obsédé par Robert Blake et oubliant son anniversaire est le plus drôle qu’il ait jamais été … loin de notre prochain sketch.