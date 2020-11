Après avoir dépassé le vainqueur de l’année dernière, Dante de New York, le Connaught Bar était l’un des trois bars londoniens à figurer dans le top 10, avec Tayēr + Elementary cinquième cette année – s’élevant à 47 places contre 52 l’année dernière – et Kwãnt, le place d’Erik Lorincz, juste derrière au numéro six, contre 47 l’an dernier. Tayēr + Elementary a reçu le prix Disaronno de la plus haute nouvelle entrée pour son succès, tandis que Kwãnt, qui a ouvert ses portes il y a 17 mois, a remporté le prix London Essence de la meilleure nouvelle ouverture.

Le barreau américain de Savoie, qui a décroché la première place en 2017, s’est classé 20e cette année. Le bar reste temporairement fermé et a perdu cet été le gérant de longue date Declan McGurk, ainsi que le barman en chef Maxim Schulte.

Parmi les autres bars londoniens de la liste figuraient Lyaness de Ryan Chetiyawardana (29, contre 39), Swift (33, contre 41), Three Sheets (34, contre 16) et Artesian au Langham (41, contre 48).

Le top 10 de la liste est ci-dessous, tandis que le plein 50 peut être trouvé ici.

Connaught Bar, LondresDante, New York The Clumsies, Atlas d’Athènes, Singapour Tayēr + Elementary, LondresKwānt, Londres Florería Atlántico, Buenos AiresCoa, Hong KongJigger & Pony, Singapour The SG Club, Tokyo

Le Royaume-Uni est en tête de la liste cette année, avec neuf bars sur la liste, et Londres est devenue la meilleure ville du monde où boire, avec huit bars sur la liste, suivie de New York avec cinq. Les résultats des prix de son année parrainés par Perrier – qui sont votés par 540 experts anonymes de l’industrie – ont été, pour la première fois dans l’histoire de 12 ans de la liste, détenus virtuellement.

«Nous souhaitons adresser nos sincères félicitations à tous les sites de la liste 2020 des 50 meilleurs bars du monde», a déclaré Mark Sansom, rédacteur en chef des 50 meilleurs bars du monde. «Nous sommes continuellement encouragés par la résilience et la positivité de l’industrie en tant que pays. continuer à fonctionner à divers degrés de récupération.

“Chapeau au Connaught Bar, sans aucun doute l’un des meilleurs bars à cocktails de notre époque. L’institution a gagné une place sur la liste chaque année depuis 2010 et il a progressivement grandi en stature pour devenir le bar de renommée mondiale qu’il est aujourd’hui. Ago Perrone et son équipe se consacrent à l’excellence et se penchent sur chaque élément de l’expérience client pour chorégraphier un service irréprochable. Les Martinis ne sont pas mal non plus.

“Chez 50 Best, nous espérons que l’annonce des 50 meilleurs bars du monde 2020 constituera une démonstration de force pour la communauté mondiale des bars.”