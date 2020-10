Dans un effort pour éviter la ruée habituelle des vacances, avec sa foule bondée et son peu d’espace pour la distanciation sociale, les détaillants prévoient de proposer des offres majeures du Black Friday dès ce mois-ci au lieu d’attendre Thanksgiving. Les offres de géants comme Walmart, Best Buy et Target arrivent également plus tôt à l’automne pour les aider à mieux rivaliser avec Amazon, qui a déplacé son Prime Day de juillet à octobre cette année. Certains sont également en train d’inverser la tradition de lancer des offres “doorbuster” le jour de Thanksgiving pour éviter des foules et des scènes d’acheteurs se précipitant à travers des portes qui sont devenues des produits de base annuels.

Faire évoluer les offres du Black Friday plus tôt n’est pas nouveau, car les détaillants déplacent les choses plus tôt depuis des années. La différence maintenant, c’est que les choses évoluent plus tôt en raison de la pandémie. Les tout premiers accords devraient contribuer à réduire les foules dans les magasins et pourraient alléger la pression sur les entrepôts d’expédition. Les souvenirs des premiers jours de la pandémie, lorsque les Américains achetaient plus que jamais des produits en ligne, sont encore frais. Si les entreprises peuvent amener les consommateurs à acheter des cadeaux tôt, elles peuvent éviter d’avoir à se précipiter pour sortir les choses le jour de Noël. Cela sera nécessaire lorsque les détaillants inciteront les acheteurs à utiliser leurs sites Web au lieu d’aller en magasin. “Nous nous préparons pour une saison des fêtes comme nous n’en avons jamais vu auparavant”, a expliqué Brian Cornell, PDG de Target, à Associated Press.

La seule façon de faire les choses, où les détaillants ont créé une demande avec des offres limitées et des bousculades inspirées, cède la place à “des remises plus tôt et d’une saison”, a déclaré James Zahn, rédacteur en chef du Toy Insider, au Washington Post. «Nous sommes dans une crise sanitaire, les détaillants doivent donc repenser la façon dont ils mettent les produits entre les mains des familles». En effet, Best Buy a déjà dévoilé une liste d’offres qui seront mises en ligne les 13 et 14 octobre, rapporte The Verge. Ce ne sont pas seulement les premières offres du Black Friday, mais également les offres annuelles anti-Prime Day de Best Buy.

La lenteur de l’économie exerce également une pression accrue sur les détaillants pour que cette saison ne soit pas perdue. Pendant la pandémie, des dizaines de détaillants ont déposé le bilan et des millions d’Américains ont perdu leur emploi. «Il y a tellement de variables inconnues cette année», a expliqué Tyson Cornell de PwC au Post. “En démarrant les ventes en octobre, [retailers] espèrent répartir le trafic et la demande des consommateurs au cours des prochains mois, en les aidant à maintenir leur distanciation sociale dans les magasins, à déplacer constamment leurs stocks et à ajuster leurs stratégies en fonction de la demande précoce des consommateurs. “

Les détaillants recherchent quelques bonnes nouvelles. Les gens ne dépenseront pas beaucoup en expériences, car beaucoup ne peuvent toujours pas voyager ou manger à l’extérieur en raison des restrictions relatives aux coronavirus. Cela signifie que certaines familles pourraient avoir plus à dépenser chez les détaillants, et elles seront difficiles. “Les détaillants, en particulier les grands magasins et les chaînes de vêtements spécialisés, doivent faire les choses correctement en termes d’inventaire et de trafic client”, a déclaré Ken Perkins, président de Retail Metrics, à l’AP. “Ils se battent pour leur vie.”