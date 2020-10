B

Selon Coutts, les acheteurs de maisons de luxe à Londres obtiennent des rabais moins généreux sur les prix demandés en raison de la concurrence accrue pour les propriétés depuis l’assouplissement des règles de verrouillage.

Le gestionnaire de patrimoine et la banque privée ont suivi les ventes de maisons sur le marché pour 1 million de livres sterling et plus au cours des trois mois précédant le 30 septembre dans le cadre de son indice de propriété de premier ordre à Londres (CLPPI). Cela couvre 60 codes postaux du premier Londres regroupés dans 15 zones.

La firme, qui fait partie du groupe NatWest, a constaté que seulement 33,5% des propriétés de Londres de premier ordre se vendaient à un prix inférieur au prix demandé, contre 43,2% un an plus tôt.

La taille moyenne des remises est également réduite et se situe désormais à 8,1% de réduction sur les prix demandés, contre 9,8%.

en relation

Les zones qui ont vu des offres moins actualisées comprenaient Battersea, Clapham et Wandsworth, ainsi que Hampstead et Highgate.

Les agents immobiliers et les constructeurs de maisons ont souffert au début du verrouillage car les gens ont été exhortés à éviter de bouger lorsque cela était possible et les visites ont cessé. Les restrictions ont été assouplies en mai et la demande de propriétés a été refoulée. Des vacances de droit de timbre ont également séduit les gens.

Katherine O’Shea, directrice du service d’investissement immobilier de Coutts, a déclaré: «Avec plus de personnes travaillant à domicile, les acheteurs recherchent plus d’espace et peut-être un jardin pour profiter pendant la journée.

Cependant, la banque a également souligné qu’il existe toujours une incertitude quant à l’impact du coronavirus sur l’économie, ainsi qu’un manque de clarté sur toutes les implications du Brexit, qui a un impact sur certaines décisions d’achat.

Les dernières données du CLPPI montrent que les prix dans le premier Londres sont au total en baisse de 3,6% par rapport au deuxième trimestre.