Après une longue attente, il semble que les fans regardent de plus près la première de la prochaine saison qui dépeint la vie du soi-disant “Sol de México”, Luis Miguel: La Serie, à travers Netflix.

Compte tenu de l’arrivée prochaine du lancement de Luis Miguel: la série sur les écrans, nous dévoilons quelques-uns des autres chiffres qui seront ajoutés à ce nouvel et prochain opus.

La vie énigmatique du chanteur Luis Miguel Il sera bientôt sur les écrans via le service de streaming pour continuer à capturer l’histoire de l’un des chanteurs les plus importants du Mexique.

Il est à noter que la première saison, qui a conduit au succès total de la plateforme, a su fidéliser les adeptes de “Luismi“, dont la vie mystérieuse a été exposée, capturant les moments les plus personnels et les plus difficiles ainsi que les plus glorieux de sa carrière.

Aujourd’hui enfin que le deuxième volet de cette production peut entrevoir son prochain lancement, nous révélons plus de détails sur les nouveaux acteurs qui seront ajoutés cette saison prochaine, auparavant Netflix avait déjà divulgué certains des noms des personnages qui participeront.

La plupart d’entre eux sont peut-être déjà bien identifiés puisqu’ils ont collaboré dès la première saison et ont également participé à d’autres productions du service de streaming.

Diego Boneta (Luis Miguel), Camila Sodi (Erika), Juan Pablo Zurita (Alex Gallego), César Bordon (Hugo López), Martín Bello (Tito) et Pilar Santacruz (Sophie) continueront leurs rôles dans le deuxième volet de la série.

En revanche, les nouveaux acteurs intégrés à l’histoire sont Macarena Achaga (Michelle Salas adulte), Fernando Guallar (Mauricio Ambrosi), Valery Sais (Michelle enfant) et Pablo Cruz Guerrero (Patricio Robles). Ces derniers jours, il a été annoncé que le modèle d’origine argentine Macarena Achaga sera celui qui donnera vie à Michelle Salas, la fille de Luis Miguel.

Jusqu’à présent, la société de divertissement n’a pas révélé plus de détails sur la date possible à laquelle le deuxième versement atteindrait la plate-forme, mais certains rapports ont indiqué que cela pourrait être au mois de mars, de sorte que les abonnés resteront sûrement attentifs aux prochaines avancées. qui émergeront dans les semaines suivantes.

Il faut préciser que la nouvelle production est restée très hermétique en ne laissant pas fuir beaucoup d’informations donnant des indices sur le deuxième opus de la plateforme.

Cependant, comme beaucoup s’y attendent, certaines des scènes clés seraient suivies, ce que l’acteur Juan Pablo Zurita, qui joue Alex Gallego, confirmera dans une interview précédente.

Que peut-on voir dans la deuxième saison?

La curiosité à propos d’une série qui a été retardée par la présence de la pandémie conduit à différentes versions et spéculations qui ont surgi pour déterminer ce qui pourrait apparaître dans le prochain épisode.

Après le dernier chapitre qui a rejeté le premier opus de cette série, les fans se sont retrouvés le cœur dans un poing.

Luis Miguel a fait pression sur son père dans son lit d’adieu pour lui dire ce qui s’était passé avec la disparition de sa mère, Marcela Basteri, son manager fait irruption à la dernière minute avec une phrase qui enflamme l’espoir: «Ils ont trouvé ta mère».

Plus tard, une scène montre le chanteur dans ce qui semble être une clinique psychiatrique où il rencontre une femme dont le visage ne peut être vu laissant le public dans une grande mer de doutes.

D’autre part, un autre aspect qui a provoqué une vive polémique est l’apparition de la femme avec laquelle Luis Miguel a donné naissance à deux autres enfants, Aracely Arámbula, qui est aujourd’hui connue, pourrait apparaître dans l’histoire, si les négociations entre la production et son représentant légal parvient à de bonnes conditions. Sinon, si votre image devait être utilisée même sans votre consentement, la production pourrait faire l’objet de poursuites judiciaires.

Dans d’autres détails, il est apparu que la star de la télévision pourrait apparaître à la lumière de la troisième saison, bien qu’aucun autre détail n’ait été révélé, cependant, Aracely a stipulé que seule elle apparaîtrait dans l’histoire niant complètement que ses enfants ou leurs noms apparaissent également. dans la fiction.

Selon la journaliste Martha Figueroa, Luis Miguel pour sa part, ne s’immisce pas beaucoup dans le tournage puisque la star de la musique “a déjà autorisé ce qu’il devait autoriser” et révèle maintenant qu’il pourrait se concentrer sur ce qui serait son dernier album, loin des projecteurs. «En période de pandémie, il est plus surveillé que d’habitude», admet le communicateur.