Les acteurs Gael et Diego Luna font un appel au Congrès de l'Union

Gael García Bernal et Diego Luna Ils ont demandé au Congrès de l’Union de ne pas approuver la décision d’extinction des trusts, y compris Fidecine.

Pour cette raison, les acteurs mexicains ont demandé dans leurs réseaux sociaux respectifs le soutien de leurs followers pour signer une pétition en Change.org.

H. Congrès de l’Union: N’approuvez pas l’avis qui éteint les trusts publics! – Signez la pétition! », A écrit Garcia sur son Twitter.

La pétition a été créée par l’avocat Alejandro Madrazo Lajous, qui demande qu’une initiative ne soit pas approuvée qui, à travers la réforme de 18 lois et l’abrogation d’une, éteindra 54 fiducies publiques, qui soutenaient différents secteurs et activités, y compris la science et la technologie. , le cinéma, la culture, la protection des journalistes et des défenseurs des droits humains, entre autres.

Madrazo critique qu’il vise à justifier l’extinction des trusts car c’est la nécessité d’éliminer l’opacité et la discrétion dans l’utilisation des ressources publiques, ainsi que de disposer de ressources supplémentaires pour lutter contre la pandémie Covid-19 et la continuité des programmes sociaux de bien-être.

C’est faux. Nous ne sommes pas dupes: la disparition des trusts a pour but de soumettre tous les secteurs à leur volonté », a publié Madrazo.

Avant la demande de García sur les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs les ont critiqués. Certains internautes ont profité du moment pour rappeler à l’acteur quand il faisait la promotion de la campagne gouvernementale AMLO.

Il est à noter que les deux acteurs mexicains se sont distingués en élevant leur voix dans certaines situations, des questions sociales aux questions politiques et lorsqu’ils ont envisagé quelque chose qui va à l’encontre de leurs propres idéaux.

A cette occasion, ils ont fait usage de leur liberté d’expression pour plaider en faveur de la stimulation du travail cinématographique après que la Chambre des députés a confirmé la disparition desdits fonds pour l’industrie cinématographique.

Face à cette mesure, les acteurs se sont joints à plusieurs des protestations de certains membres de ce secteur qui ont exprimé leur désapprobation de ces apparentes «mesures d’économies».

Certains médias soulignent que lorsque cette mesure sera approuvée, «la science, la culture, le journalisme et les droits de l’homme seront soumis au caprice de la politique».

Les fonctions des fiducies publiques sont de séparer les financements publics et privés des cycles politiques, de rendre les dépenses dans ces domaines transparentes selon des règles fixes, en évitant le pouvoir discrétionnaire du pouvoir exécutif et; rendent l’opération plus efficace car elles évitent la bureaucratie des agences officielles et permettent la conception et le contrôle appropriés des projets à moyen et long terme, selon la pétition.

Cependant, selon les données de la Chambre des Députés révélées par Who, après la mesure le montant de 224’247.606,55 serait récupéré, chiffre qui est destiné à s’ajouter à celui destiné à soigner la crise sanitaire dérivée de la pandémie Covid-19 ,

De même, soulignent-ils, ce qui a été collecté aidera à surmonter les effets que cette pandémie entraînera en plus de soutenir le financement des programmes de protection sociale.

Cependant, ce ne serait pas la première fois qu’une mesure radicale est recherchée contre l’industrie cinématographique au Mexique puisque le même média rapporte également qu’au début de l’administration, il a tenté d’éliminer la plate-forme de streaming FilminLatino, qui était gérée par l’Institut mexicain de la cinématographie. et dirigé par María Novaro, qui grâce à l’avis du cinéaste Guillermo del Toro, la pérennité dudit projet a été réalisée.

Parmi les arguments qui ont contribué à y parvenir, il a souligné «l’importance de cet espace en tant que moteur de l’exposition et de la diffusion du cinéma national. Ce qui pourrait maintenant être très menacé.