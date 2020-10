Les acteurs assurent 100 jours pour tomber amoureux d’une deuxième saison | Instagram

La série Telemundo, “100 jours pour tomber amoureux«C’est un succès sur Netflix et maintenant les abonnés en veulent plus et les acteurs de la série nous ont donné de l’espoir, car apparemment il y aura une deuxième saison.

“100 jours pour tomber amoureux” récemment arrivé sur la plateforme de Netflix et a rapidement réussi à se positionner comme l’une des productions favorites et dans le Top 10.

La création de Sebastián Ortega a un total de 57 épisodes qui font fureur sur la plate-forme de streaming et apparemment ils n’étaient pas suffisants pour les gens.

Cependant, tout semble indiquer que l’histoire ne s’arrête pas là, car au cours du mois de mars, les enregistrements des derniers chapitres ont dû être arrêtés en raison de la pandémie de coronavirus et maintenant, après de nombreuses réunions, le casting a pu retourner au travail et les producteurs ont dû changer leur façon d’enregistrer pour s’adapter à la contingence et respecter les protocoles de santé.

Bien qu’il n’y ait pas eu d’annonce officielle du deuxième partie, les acteurs Andrés Almeida et Erick Elías étaient chargés de préciser que finalement l’histoire se poursuivra.

C’est à travers une vidéo où ils ont exhorté à maintenir le soin de C0vid-19, la femme a exprimé que cette histoire a encore de nombreux jours à vivre et l’acteur a ajouté:

A très bientôt dans la saison deux. Prends soin de toi! “.

Et il ne fait aucun doute que l’intrigue a encore assez à raconter et il est confirmé que les acteurs suivants suivront: Ilse Salas, Mariana Treviño, David Chocarro, Erick Elías, Sylvia Sáenz, Sofía Lama, Héctor Suárez Gomís, Andrés Almeida, Manuel Balbi , Lucas Velázquez et Daniela Bascopé, entre autres.

Cette histoire est basée sur la telenovela argentine du même nom créée par Sebastián Ortega, “100 jours pour tomber amoureux”Est ​​une production Telemundo avec Erick Elías, Ilse Salas, Mariana Treviño et David Chocarro.

La telenovela créée par Ricardo Álvarez Canales suit deux bons amis, Constanza Franco, une avocate, mère et épouse très sophistiquée et prospère; et à Remedios Rivera, également mère et épouse aimante, mais contrairement à son amie, elle est un esprit libre qui ne peut pas garder sa vie en ordre.

Les deux femmes décident de mettre fin à 20 ans de mariage avec leurs maris respectifs lorsque Remedios décide de se séparer de Max, Ivan, son premier amour, réapparaît, tandis que Constanza accepte avec son mari Plutarco de prendre une pause de 100 jours pour décider de divorcer ou de poursuivre leur mariage.

La deuxième saison de “100 jours pour tomber amoureux«Il n’a toujours pas de date de sortie sur la plateforme ou sur la chaîne Telemundo, cependant, il est probable que les nouveaux épisodes arriveront en 2021.

Il est à noter que la série a été créée le 28 avril 2020 en remplacement de la deuxième saison de “La doña” et a réussi à convaincre totalement le public en raison de son caractère comique et de sa première en Netflix La série est devenue un phénomène mondial et depuis sa création, elle est l’un des 10 contenus les plus visionnés sur l’ensemble de la plate-forme de streaming.

Le succès de l’intrigue réside dans le fait qu’il est très facile pour le spectateur de s’identifier aux personnages de la série, car divers sujets sont abordés tels que l’inclusion, l’intimidation, l’homosexualité, les différents types de familles, le divorce ainsi que séparation conjugale et dépendances.

«100 jours pour tomber amoureux» montre très clairement ce que des centaines de couples passent chaque jour, en proie à la monotonie, au passage du temps et des habitudes, il n’est donc pas rare qu’ils demandent du temps pour savoir ce que c’est. ce que chacun veut et si l’amour est toujours là.

