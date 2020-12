UNE

L’offre publique d’achat surprise de 39 milliards de dollars de straZeneca sur la société de biotechnologie américaine Alexion a effacé 9,2% du cours de son action au début de la journée alors que les investisseurs avaient du mal à identifier les avantages de l’accord gigantesque.

Cette opération de 175 $ par action financée par la dette marquerait la plus grande acquisition jamais réalisée par le géant pharmaceutique FTSE100 et la plus importante prise de contrôle d’une entreprise américaine cette année.

Mais les inquiétudes concernant la prime de 45% offerte sur le cours de clôture de 121 $ du spécialiste des maladies rares basé à Boston, ainsi que la nervosité habituelle des prises de contrôle majeures, ont vu les actions d’Astra plonger à un plus bas de huit mois à l’ouverture, avant de redescendre de 500p, soit 6%, à 7664p.

Le stock d’Astra a également été sous pression au milieu de questions sur l’efficacité du potentiel vaccin Covid-19 en cours de développement avec l’Université d’Oxford et la gestion des essais de stade avancé. Les équipes estiment que les chances que le tir soit disponible d’ici la fin de l’année restent «assez élevées».

Russ Mold, directeur des investissements chez AJ Bell, a déclaré: «On pourrait penser qu’AstraZeneca pourrait se passer de toute distraction car elle cherche à répondre à une partie du scepticisme qui s’est accumulé autour du vaccin Covid.

«Alexon n’a pas réussi à attirer un prétendant depuis un certain temps, malgré la pression des actionnaires, de sorte que les investisseurs pourraient voir AstraZeneca comme un peu une sève pour avoir une prime de 45%. C’est également une entreprise axée sur l’immunologie qui se démarquera comme un pouce endolori par rapport au reste du portefeuille d’AstraZeneca.

«Alexon possède également une expertise dans les maladies rares, ajoutant à la gamme de capacités d’AstraZeneca, et sa technologie peut être appliquée en dehors de sa concentration sur les maladies rares, bien qu’il s’agisse d’un avantage potentiel à long terme qui prendra du temps à s’accroître.

Neil Wilson, analyste de marché en chef de market.com, était plus optimiste: «Alors que la prime de 45% peut sembler élevée, elle n’est probablement pas si importante si l’on considère le secteur, la génération de flux de trésorerie et la croissance des revenus. C’est un grand revirement par rapport aux jours sombres d’il y a six ans, lorsque Pfizer a tenté de débarquer AstraZeneca. »

Cette décision est considérée comme un moyen pour Astra d’amener les traitements spécialisés d’Alexion dans des pays inexploités, en particulier la Chine, et a renforcé la confiance que Pascal Soriot, le PDG qui a vu les actions augmenter de 87% depuis qu’il a repoussé l’approche de rachat hostile de Pfizer en 2014, est plus probable. rester aux commandes au-delà d’un départ présumé en 2023.