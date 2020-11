S

des lièvres sont tombés dans un certain nombre d’entreprises qui ont bénéficié du travail de personnes à domicile pendant les périodes de verrouillage, alors que l’optimisme quant à un vaccin efficace contre Covid-19 s’est amélioré.

La société de biotechnologie américaine Moderna a annoncé aujourd’hui que son candidat vaccin Covid-19 était efficace à 94,5% car il a révélé les premiers résultats des essais cliniques de phase trois. La mise à jour intervient après que le fabricant de médicaments Pfizer a fait la semaine dernière une percée sur un vaccin Covid-19.

L’Ocado, 78p de moins, ou 3,42%, à 2205p, était parmi les plus gros baisseurs de l’indice blue chip.

Les actions de Just Eat Takeaway ont baissé de 2,64% et le propriétaire de B&Q Kingfisher, qui a profité d’un boom du bricolage pendant le verrouillage, a perdu 1,1%.

Parmi les abatteurs FTSE 250 figurait AO World, qui vend des réfrigérateurs, des téléviseurs et des ordinateurs portables en ligne. Les actions ont diminué de 20p, soit près de 5%, à 382p.

Russ Mold, directeur des investissements chez AJ Bell, a déclaré: «Les entreprises dont les modèles commerciaux étaient les mieux adaptés à la pandémie et aux verrouillages, et ont peut-être été les plus aidées, car tout le monde s’est adapté au travail à domicile ou ne pouvait pas voyager ou même sortir, sont désormais ceux dont les actions font le pire. Cela inclut Ocado, Just Eat Takeaway.com, Reckitt Benckiser, bookmaker Flutter, Games Workshop. “

De nombreuses entreprises demandées aujourd’hui sont celles qui ont été touchées par la perturbation de Covid-19 et qui en profiteront si les restrictions de voyage et les règles de verrouillage se relâchent.

Les actions du propriétaire de British Airways IAG et InterContinental Hotels Group figuraient parmi les plus grandes augmentations de l’indice de premier ordre.