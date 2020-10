Apple a annoncé aujourd’hui ses résultats fiscaux du quatrième trimestre, avec un chiffre d’affaires de 64,7 milliards de dollars et un bénéfice par action de 0,73 dollar au cours d’un trimestre «mené par des records historiques pour Mac et les services», selon le PDG Tim Cook.

Comme le trimestre dernier, les gammes de Mac et iPad d’Apple ont montré de solides performances, les gens continuent à travailler et à apprendre à domicile en raison de la pandémie continue de COVID-19. Le Mac a connu son plus gros trimestre, totalisant 9 milliards de dollars de ventes.

Apple a présenté la dernière version de son iPad d’entrée de gamme à 329 $ en septembre, augmentant les performances de l’appareil. L’iPad Air de milieu de gamme a fait peau neuve avec un nouveau design – correspondant désormais à l’iPad Pro – et un processeur beaucoup plus rapide. Les ventes d’iPad ont augmenté de 46% par rapport au trimestre de l’an dernier.

Contrairement à ces dernières années, et parce que les iPhone 12 et 12 Pro ne sont pas mis en vente avant la mi-octobre, ces revenus n’incluent pas une secousse des premières ventes des derniers smartphones d’Apple. En conséquence, les ventes d’iPhone au cours du trimestre ont été faibles. Mais les chiffres du quatrième trimestre incluent les premières ventes de l’Apple Watch Series 6 et de l’Apple Watch SE, lancées en septembre. L’iPhone 12 Pro Max et l’iPhone 12 mini seront en précommande le 6 novembre et commenceront à être expédiés une semaine plus tard.

Apple a cessé de fournir des conseils ou des prévisions de bénéfices au cours des deux derniers trimestres en raison de l’incertitude entourant la pandémie. Cela s’est poursuivi aujourd’hui, car Apple ne donne aucune indication pour le trimestre qui se terminera en décembre. La société n’offre donc aucun indice sur l’ampleur attendue du cycle de mise à niveau de l’iPhone 12.

La société lancera demain son offre de services d’abonnement «Apple One», combinant Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade et le stockage iCloud ajouté pour un prix mensuel unique. Un niveau «premier» s’ajoute à Apple News Plus et au prochain service Apple Fitness Plus. Apple One débutera à 14,95 $ par mois pour un forfait individuel ou à 19,95 $ pour un forfait familial. Apple One devrait encore propulser la division de services déjà en plein essor de la société, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 14,5 milliards de dollars ce trimestre.

On s’attend généralement à ce qu’Apple annonce ses premiers ordinateurs Mac alimentés par le silicium de la société en novembre, ce qui marquera le coup d’envoi d’une transition loin des processeurs fabriqués par Intel. Apple a annoncé cette décision lors de sa conférence mondiale des développeurs en juin et a distribué un kit de développement pour aider les créateurs d’applications à se préparer au grand changement. Les anciennes applications conçues pour fonctionner sur du matériel Intel continueront de fonctionner via le logiciel Rosetta 2 d’Apple. Cook a fait allusion aux produits à venir lors de l’appel aux résultats de jeudi après-midi. «Cette année, nous avons encore quelques choses excitantes en magasin», a-t-il déclaré.

Dans le contexte de tout cela, Apple continue de faire l’objet d’un examen minutieux de la part des législateurs et d’enquêtes se concentrant sur la puissante emprise de l’entreprise sur l’App Store. C’est également dans une bataille juridique très médiatisée avec le développeur Fortnite Epic Games.