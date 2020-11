Mardi, Deadline a rapporté que plusieurs stars de Criminal Minds sont en train de passer à la suite de la série Silence of the Lambs de CBS, Clarice. La publication a rapporté que Marnee Carpenter et Jayne Atkinson, qui ont toutes deux joué dans Criminal Minds, ont été jetées sur Clarice. L’émission devrait avoir lieu en 1993, un an après les événements de Le silence des agneaux, sorti en 1991.

Clarice est produit par Jenny Lumet, Alex Kurtzman, MGM Television et CBS Studios. La série suivra l’agent du FBI Clarice Sterling, qui sera interprété par Rebecca Breeds, un an après les événements de Le silence des agneaux (Jodie Foster a dépeint le personnage dans le film original). Clarice présentera le retour du personnage titulaire sur le terrain alors qu’elle poursuit des meurtriers en série et des prédateurs sexuels tout en naviguant dans le paysage politique à Washington DC Carpenter, qui sera une série régulière, jouera Catherine Martin, la femme qui a été sauvée du sous-sol de Buffalo Bill par Clarice dans le film original.

Quant à Atkinson, elle incarnera Ruth Martin, la mère de Catherine. Elle est également la procureure générale nouvellement nommée. Atkinson apparaîtra dans la série dans un rôle récurrent / invité. Comme l’acteur de House of Cards, deux autres stars ont été choisies dans des rôles récurrents / invités pour Clarice – Shawn Doyle, qui est apparu dans The Comey Rule, et Tim Guinee, qui est apparu dans Elementary. Doyle jouera le thérapeute de Clarice à Quantico tandis que Guinee jouera Novak, le chef d’une milice sécessionniste. La série serait en production depuis environ deux mois. Dans une interview sur le podcast Top 5 du Hollywood Reporter, Kurtzman, l’un des producteurs exécutifs de Clarice, a expliqué pourquoi ils voulaient se concentrer sur ce personnage. Il a également averti que la prochaine série CBS, qui devrait être diffusée en première mi-saison, ne serait pas une procédure.

«Hannibal [Lecter] est un personnage incroyable, tel quel [FBI agent] Will Graham, mais Clarice Starling a une psychologie incroyable vraiment unique, et une des raisons pour lesquelles Silence of the Lambs était si merveilleux est que le film vous a mis si carrément à sa place “, a déclaré Kurtzman. Il a continué à reconnaître les” responsabilités et les attentes “qui venir avec la production d’une émission avec des sources aussi connues. Il a ajouté: «Je vais dire ce que nous ne voulions pas [the TV series] être. Nous ne voulions pas que ce soit Clarice Starling: la procédure. Nous n’allions tout simplement pas faire ce spectacle…. Et MGM, qui a eu la gentillesse de nous confier les droits de Clarice, n’avait aucun intérêt à faire cette émission. Divulgation: PopCulture appartient à CBS Interactive, une division de ViacomCBS.