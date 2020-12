H

Les hôpitaux du sud de l’Angleterre ont connu une «réelle augmentation de la pression» alors que le nombre de patients atteints de coronavirus recevant un traitement approche du pic d’avril.

Les taux d’infection en Angleterre sont actuellement les plus élevés dans les régions d’Essex, de Londres et d’autres régions du sud-est.

Brentwood, dans l’Essex, a le taux le plus élevé d’Angleterre, avec 1111 nouveaux cas enregistrés dans les sept jours précédant le 23 décembre, soit l’équivalent de 1442,5 cas pour 100000 personnes.

Selon le tableau de bord Covid du gouvernement, 21 286 personnes étaient hospitalisées avec un coronavirus le 22 décembre. C’est un peu moins que les 21 683 enregistrés le 12 avril.

Pendant ce temps, le service d’ambulance de Londres a déclaré que le lendemain de Noël était «l’un des plus occupés jamais» pour les ambulanciers paramédicaux, déclenché par l’augmentation des infections à Covid-19 et l’impact plus large de la pandémie sur la santé.

Saffron Cordery, directeur général adjoint de NHS Providers, a déclaré: «Nous assistons à une réelle augmentation de la pression pour les services hospitaliers, mais aussi pour d’autres types de services du NHS … les fiducies d’ambulance en particulier subissent une pression extrême, tout comme la communauté. et les services de santé mentale ».

Plus précisément à Londres et dans le sud, Mme Cordery a ajouté: «Une partie du problème est que beaucoup plus de personnes franchissent la porte avec Covid, mais aussi des personnes qui franchissent la porte avec d’autres conditions.»

Les 7 918 appels reçus par London Ambulance Service (LAS) le 26 décembre ont augmenté de plus de 2 500 par rapport aux 5 217 reçus le même jour l’an dernier, et les médecins reçoivent le soutien d’autres services d’ambulance du Sud.

LAS a déclaré dans un communiqué: «À l’instar des organisations du NHS à travers le pays, la demande pour nos services a fortement augmenté au cours des dernières semaines et nous prenons maintenant jusqu’à 8 000 999 appels par jour, contre 5 500 lors d’une journée« chargée »typique.

«Nos collègues des services d’urgence sont également sous pression pour recevoir nos patients le plus rapidement possible.

«Nous travaillons de toute urgence avec les partenaires du NHS pour réduire les retards.»

Un examen qui décidera si davantage de zones seront déplacées vers le niveau 4 le plus difficile est attendu le 30 décembre, alors que la nouvelle variante hautement infectieuse du coronavirus se propage à travers le Royaume-Uni et le monde.

Plus de six millions de personnes dans l’est et le sud-est de l’Angleterre ont subi le plus haut niveau de restrictions samedi, qui touche désormais 24 millions de personnes, soit 43% de la population.

Des cas d’infection variante ont été identifiés dans plus d’une douzaine de pays, les derniers signalés en Norvège, à Madère et en Jordanie.

Des mesures de verrouillage sont également en place dans les trois autres pays d’origine, après que l’Écosse continentale est entrée dans les restrictions de niveau 4 à partir de samedi pendant trois semaines, et une ordonnance similaire de séjour à la maison est également en place au Pays de Galles.

L’Irlande du Nord est également entrée dans un nouveau verrouillage de six semaines, et les mesures de la première semaine sont les plus difficiles à ce jour, avec une forme de couvre-feu en vigueur à partir de 20 heures, les magasins fermés à partir de cette heure et tous les rassemblements intérieurs et extérieurs interdits jusqu’à 6 heures du matin.

Des personnalités de Downing Street doivent rencontrer lundi des responsables du ministère de l’Éducation pour discuter de la question de savoir si les écoles devraient rester ouvertes au cas où des mesures plus dures seraient nécessaires, est-il entendu.

Au milieu des rapports selon lesquels le vaccin Oxford / AstraZeneca pourrait bientôt recevoir l’approbation des régulateurs, les gens sont exhortés à ne pas socialiser pendant le Nouvel An dans une tentative de «freiner la propagation» du virus.

Mme Cordery, qui dirige le groupe qui représente les trusts du NHS en Angleterre, a déclaré que les gens «ne devraient pas se faire d’illusions que c’est l’une des périodes les plus difficiles pour le NHS».

«Il est vital que tout le monde tienne compte des nouvelles règles et restrictions à l’approche de la nouvelle année et au-delà.»

Environ 10000 volontaires ont été recrutés pour aider à distribuer le jab d’Oxford lorsqu’il a été autorisé par les régulateurs, rapporte le Telegraph, dans l’espoir d’un déploiement de masse à partir du 4 janvier.

Le gouvernement a déclaré que 316 autres personnes étaient décédées dans les 28 jours suivant un test positif au Covid-19 dimanche, portant le total britannique à 70 752.

Dimanche à 9 heures du matin, il y avait eu 30501 autres cas de coronavirus confirmés en laboratoire au Royaume-Uni.

Mais les chiffres des décès et des cas sont susceptibles d’être plus élevés car l’Écosse ne publie pas de données sur les décès entre le 24 et le 28 décembre et l’Irlande du Nord ne fournit ni les cas ni les décès sur la même période.