Bien que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis aient mis en garde contre les voyages pour Thanksgiving pendant la pandémie de coronavirus, des rapports d’Américains voyageant toujours dans les aéroports continuent d’arriver. Vendredi, la Transportation Security Administration a contrôlé plus d’un million de personnes dans les aéroports américains, rapporte CNN . Bien que ce soit une baisse de 40% par rapport au même jour il y a un an, ce n’était que la deuxième fois depuis mars qu’un million de personnes passaient par des dépistages TSA en une journée. La première fois, c’était le 18 octobre.

Alors que l’industrie du transport aérien s’est pour la plupart arrêtée pendant la pandémie, les compagnies aériennes se sont préparées pour la semaine de Thanksgiving à être la plus occupée de l’année. American Airlines a déclaré avoir augmenté son horaire de 15% au cours de la semaine, avec une moyenne de 4000 vols par jour. Les compagnies aériennes insistent sur le fait que les passagers portent un couvre-visage dans les avions et ont déclaré utiliser des procédures de nettoyage améliorées dans les avions entre les vols.

😱OMG …. juste un jour après que @CDCgov ait recommandé aux gens d’annuler le voyage #Thanksgiving, les passagers sont entassés à l’aéroport de Sky Harbor à #Phoenix. Les nouveaux cas de #coronavirus vont SKYROCKET en décembre, suivis d’hospitalisations, puis de décès. # COVID19

pic.twitter.com/QqYY2h7yz4 – Dena Grayson, MD, PhD (@DrDenaGrayson) 21 novembre 2020

Alors que la baisse des dépistages TSA entre Thanksgiving 2019 et la même période en 2020 montre que la plupart des Américains choisissent de ne pas voyager loin, les experts craignent toujours que les voyages ne représentent un fardeau encore plus lourd pour les hôpitaux et les travailleurs de la santé en raison du nombre de cas. continue de monter en flèche. “La nouvelle effrayante est que cette semaine aura probablement le plus grand nombre de voyages que nous ayons vu depuis le début de la pandémie”, a déclaré Christopher Worsham, médecin et chercheur à la Harvard Medical School, au Washington Post.

Worsham et d’autres experts ont déclaré qu’ils étaient plus préoccupés par la propagation du virus par les voyageurs lorsqu’ils arrivent à destination. “Nous devons nous rappeler que le virus ne se soucie pas du fait que ce sont les vacances, que vous êtes en famille et que vous êtes déjà resté longtemps sans vous voir”, a-t-il déclaré. “Si on leur donne des opportunités de se propager, le virus va propagé.”

Un rapide coup d’œil à l’intérieur de l’aéroport le plus fréquenté du monde (@ATLairport) le samedi avant Thanksgiving. Le CDC exhorte tout le monde à rester à la maison ces vacances – mais les chiffres montrent que des millions de personnes voyagent de toute façon. Plus ce soir – à bientôt sur @NBCNightlyNews pic.twitter.com/IIT5oee6f6 – Blayne Alexander (@ReporterBlayne) 21 novembre 2020

Certaines vidéos d’aéroports bondés sont devenues virales. À Phoenix, AZFamily a partagé des images d’un Phoenix Sky Harbor bondé. “C’est à peu près aussi encombré qu’avant le coup de COVID”, a déclaré Ed Westerfield, qui a filmé la vidéo. “C’est juste bondé.” Curt Vurpillat, qui se rendait à Chicago, a déclaré au point de vente qu’il n’avait pas changé ses plans, malgré le virus. “Non pas que je ne pense pas que ce soit réel, mais j’ai une vie à vivre et des choses à faire, alors nous prenons les précautions nécessaires”, a déclaré Vurpillat.

La semaine de Thanksgiving arrive à un moment dangereux de la pandémie. Le nombre total de cas aux États-Unis a atteint 12 millions et le nombre de décès liés aux coronavirus est de 250000. Vendredi, l’Université Johns Hopkins a signalé un nouveau record d’une journée, avec 195 542 nouveaux cas confirmés aux États-Unis.

À 18h @ cbs46: @ATLairport s’attend à ce qu’environ un tiers de voyageurs en moins passent par l’aéroport pour #Thanksgiving cette année. Nous avons discuté avec des personnes qui décidaient de voyager. pic.twitter.com/A2Wy24FV2Y – Meghan Packer (@MeghanPacker) 20 novembre 2020

Lors d’une apparition sur MSNBC, le Dr Anthony Fauci a déclaré qu’il était important pour les familles de peser les coûts de rassemblement pour les vacances. «Y a-t-il des personnes dans votre famille qui sont des personnes âgées qui pourraient avoir des conditions sous-jacentes, comme une personne sous chimiothérapie ou d’autres choses qui affaiblissent leur système immunitaire?» Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, a déclaré. «Voulez-vous vraiment amener une foule de 10, 15, 20 personnes, dont beaucoup viennent d’endroits où ils ont traversé des aéroports bondés vers des avions, entrant dans la maison?»