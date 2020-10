B

Les chefs d’espionnage de ritain doivent redoubler d’efforts pour recruter des locuteurs de mandarin face à la menace croissante de la Chine.

Le MI6, le MI5 et le GCHQ lanceront prochainement une campagne pour stimuler l’embauche de ces spécialistes linguistiques pour travailler «au cœur des enquêtes du renseignement».

Il y a quelques jours à peine, le directeur général du MI5, Ken McCallum, a déclaré que le service de sécurité «cherchait à faire plus» pour contrer la menace d’espionnage de la Chine.

Jeremy Fleming, directeur du centre d’écoute d’espionnage du GCHQ à Cheltenham, a également récemment évoqué le «tableau très compliqué» du traitement de la Chine en tant qu ‘«adversaire du renseignement» mais aussi «partenaire économique».

Pékin a développé l’espionnage à l’échelle industrielle et la Grande-Bretagne ne cherche pas à égaler l’échelle de l’armée d’espionnage chinoise, qui se concentre sur la recherche de vols de secrets commerciaux, y compris la propriété intellectuelle, ainsi que d’autres actions telles que l’ingérence dans la politique.

Cependant, en renforçant leurs rangs de locuteurs de mandarin, les services de renseignement britanniques répondraient aux inquiétudes croissantes concernant la montée en puissance de la Chine.

Ils cherchent également à garder une longueur d’avance sur les adversaires du renseignement grâce à des innovations technologiques, à des «métiers» plus sophistiqués et à une étroite collaboration avec des alliés tels que le groupe Five Eyes des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande, ainsi qu’avec des partenaires européens et autres.

Il déclare: «Bientôt: le MI5, le MI6 et le GCHQ lanceront prochainement une campagne de recrutement pour les linguistes mandarin.

«Nos linguistes mandarin utilisent leurs compétences linguistiques pour fournir des informations et des analyses claires.

«Ils jouent un rôle actif dans la direction des projets et la conduite des enquêtes, travaillant au cœur des enquêtes du renseignement.»

Avec la montée en puissance de la Chine en tant que puissance mondiale, la demande de locuteurs de mandarin dans les entreprises et d’autres organisations augmente.

Des contrôles de sécurité rigoureux pour le nouveau personnel des agences sont également effectués dans le cadre de processus de vérification.

Plus tôt ce mois-ci, M. McCallum a expliqué comment le MI5 devait lutter contre un espionnage de plus en plus sévère parrainé par l’État.

«Dans les années 2020, l’un des défis les plus difficiles auxquels le MI5 et même le gouvernement sont confrontés est que les différents défis de sécurité nationale présentés par les acteurs russes, chinois, iraniens et autres deviennent de plus en plus graves et complexes – alors que les menaces terroristes persistent à grande échelle», a-t-il déclaré. .

Il a également expliqué comment l’agence cherche à défendre le travail du vaccin Covid-19 par les universités britanniques et les géants pharmaceutiques contre les puissances hostiles dans la course au «prix mondial d’avoir un premier vaccin utilisable contre ce virus mortel».

Le nouveau chef du MI6, Richard Moore, a fait écho à l’image de M. McCallum de la situation à laquelle est confrontée la Grande-Bretagne, tweetant à l’époque: «Des points importants et très équilibrés sur le paysage des menaces et la façon dont nous nous sommes tous adaptés pour assurer la sécurité du pays pendant le COVID.»

M. Fleming a déclaré au Festival des sciences de Cheltenham en juin: «Bien sûr, il est vrai que la montée en puissance de la Chine, si elle n’était pas au premier plan pour tout le monde avant cette pandémie, est certainement à l’avant-plan maintenant.

Le GCHQ est l’un des plus grands employeurs de linguistes au Royaume-Uni, avec un personnel parlant 42 langues différentes, notamment l’arabe, le russe, le persan, le chinois mandarin, le pachto, le punjabi, l’hindi, le mirpuri, l’ourdou et les langues d’Afrique de l’Ouest.