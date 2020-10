Au cas où vous l’auriez manqué, Best Buy a lancé plusieurs nouvelles offres Black Friday du jour au lendemain. Il y a un peu de tout là-dedans, y compris les offres de télévision OLED, les baisses de prix sur les écouteurs sans fil à réduction de bruit, les ordinateurs portables, etc. Et ne le sauriez-vous pas, Amazon égalise les prix de la plupart de ces offres, vous offrant plus d’options sur les endroits où vous pouvez acheter de nouvelles choses. Vous pouvez trouver le lien vers les offres Best Buy ici, mais nous ajouterons des offres notables que le prix d’Amazon a égalé ainsi que de nouvelles ci-dessous pour que vous puissiez les vérifier.

Tout d’abord, voici un avertissement pour les personnes qui espèrent obtenir le meilleur prix jamais vu sur les AirPods qui incluent un boîtier de chargement sans fil. À 19 h HE, Walmart les offrira pour seulement 108 $ – mais à seulement certains États américains. Si vous résidez dans l’Indiana, l’Ohio, la Virginie occidentale, la Virginie, le Maryland ou la Pennsylvanie, vous êtes éligible pour participer à cette offre. Quant au reste d’entre nous, nous serons à l’affût d’autres offres.

En parlant d’AirPods, les AirPods Pro coûtent 195 $ chez Woot. Il s’agit actuellement du meilleur prix en ligne, mais avec une marge de 5 $. Ce n’est pas aussi bas que l’accord de 190 $ que Woot a conclu avant Prime Day, mais nous avons pensé que cela valait la peine que vous le sachiez au cas où vous auriez besoin de faire le plein de cadeaux maintenant au lieu d’attendre plus tard.

AirPods Pro

Prix ​​pris au moment de la publication.

Écouteurs phares d’Apple avec une meilleure qualité sonore, une suppression du bruit et un son spatial. Maintenant 200 $ chez Amazon et B&H Photo jusqu’à épuisement des stocks.

Image: Amazon

Le nouveau Fire TV Stick Lite d’Amazon est réduit à 18 $ chez Amazon, ce qui correspond au prix de Best Buy. Cela coûte normalement 30 $, donc vous obtenez une réduction de prix significative ici. Amazon dit qu’il est tout aussi rapide pour le nouveau Fire TV Stick, mais la télécommande incluse ici n’a pas de commandes TV dédiées.

Sans surprise, Amazon égalise également la réduction de 72 $ de Best Buy sur les excellents écouteurs à réduction de bruit sans fil WH-1000XM4 de Sony. Ils coûtent 278 $ chez Amazon, ce qui correspond au meilleur prix jamais fixé pendant Prime Day. Il convient de noter, cependant, qu’aucun des deux détaillants n’inclut une carte-cadeau gratuite de 25 $ avec l’achat, ce qui a vraiment valu la peine de sauter sur l’offre Prime Day. Surveillez cette vente pour revenir pour le Black Friday. Sinon, si vous ne pouvez pas attendre, profitez de cette offre dès aujourd’hui.

La prochaine étape est le téléviseur OLED 4K de 55 pouces de la série CX de LG. C’est le modèle OLED de milieu de gamme de LG, mais malgré cela, il offre une qualité d’image et un contraste considérablement meilleurs que de nombreux autres téléviseurs non OLED de cette gamme de prix. Ce type de téléviseur peut offrir l’expérience la plus cinématographique pour les films et, grâce à sa prise en charge HDMI 2.1, vous pourrez jouer à la PS5 et à la Xbox Series X en résolution 4K sans compromettre la fréquence d’images.

Photo par Amelia Holowaty Krales / The Verge

Le G502 Lightspeed de Logitech est plus abordable que jamais chez Amazon et Best Buy. Normalement 150 $, c’est à 100 $ pour la première fois. Cette souris de jeu est mon modèle préféré disponible en raison de son confort, de sa longue durée de vie de la batterie et de sa bonne qualité de construction. C’est toujours un peu cher à 100 $, mais vous en aurez pour votre argent avec cet achat si vous jouez à beaucoup de jeux.