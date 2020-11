Des responsables républicains de haut rang et des assistants de la Maison Blanche acceptent en privé la perte électorale du président Donald Trump, selon un rapport du Washington Post. Des sources proches de Trump ont déclaré au média que de nombreuses personnalités publiques ne faisaient que «faire plaisir» à Trump et à ses contestations juridiques des résultats des élections, bien que dans son dos, elles admettent qu’il a perdu une élection juste. L’initié a fait valoir que cela était inoffensif, malgré les principaux coups portés à la confiance du public dans le système électoral.

Trump a refusé de concéder sa défaite depuis samedi, lorsque le président élu Joe Biden a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle de 2020. L’administration de Trump a demandé des comptes rendus et intenté des poursuites contre les gouvernements des États et des villes concernant les résultats des élections – tout cela est légal, bien que la rhétorique qui l’accompagne porte atteinte à la confiance du public dans la démocratie. Les affirmations de Trump ont été renforcées par le soutien de républicains plus conventionnels au gouvernement, mais les sources qui se sont entretenues avec The Post ont déclaré que certains qui le soutenaient publiquement se résignaient à sa perte, ils ne l’admettraient tout simplement pas.

“Quel est l’inconvénient de lui faire plaisir pendant un court laps de temps?” s’est demandé une source, qui serait un haut responsable républicain. “Personne ne pense sérieusement que les résultats vont changer. Il est allé jouer au golf ce week-end. Ce n’est pas comme s’il complotait comment empêcher Joe Biden de prendre le pouvoir le 20 janvier. Il tweet sur le dépôt de poursuites, ces poursuites échoueront, puis il le fera tweetez un peu plus sur la façon dont l’élection a été volée, puis il partira. “

Pourtant, la question de savoir si Trump «complote» personnellement quelque chose est loin d’être la seule préoccupation des Américains après cette élection qui divise. Selon un sondage publié par Politico, environ 72% des électeurs républicains estiment qu’une quantité importante de falsification des bulletins de vote a eu lieu lors de cette élection, et 78% ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que cette élection était “libre et juste”. Puisqu’il n’y a eu aucune preuve réelle de fraude électorale, d’altération électorale ou d’autres actes déloyaux, de nombreux analystes estiment que cette dégradation de la confiance ne peut venir que des propres paroles du président.

Jusqu’à présent, aucun site de scrutin n’a découvert de preuves réelles d’une falsification électorale généralisée, et les propres enquêtes de la campagne Trump n’ont rien révélé. Même s’ils le faisaient, ils devraient trouver des conspirations massives dans plusieurs États pour combler le fossé de 56 voix entre Trump et un deuxième mandat de président. Cette situation est extrêmement improbable et rien n’indique qu’elle se produira.